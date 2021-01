Hohe Inzidenz - Herner Schulleiter begrüßen Schulschließung

Herne. Lernen Zuhause heißt es für Schüler in Herne seit Montag. Schulleiter begrüßen den zweiten Lockdown und sehen Vorteile zum ersten.

Mit Distanzunterricht bzw. Homeschooling sind die Schülerinnen und Schüler in Herne am Montag in die Endphase des ersten Schulhalbjahres gestartet. Schulleiterinnen und Schulleiter begrüßen den Lockdown auch für die Schulen. „Bei uns waren so viele Schüler in Quarantäne, und jeden Tag gab es mindestens einen neuen Corona-Fall an der Schule“, sagt Katharina Rodermund, Schulleiterin der Gesamtschule Wanne-Eickel. „Im Moment ist mir der Distanzunterricht wegen der hohen Infektionszahlen wirklich lieber.“

Sie glaubt zwar nicht, dass die Ansteckungen in der Schule stattgefunden haben, aber auf dem Weg dorthin oder nach dem Unterricht, wenn die Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen und ihre Maske abgenommen haben. Das Aussetzen des Präsenzunterrichts gebe nun allen die Möglichkeit, ein wenig zur Ruhe zu kommen und Kontakte zu vermeiden.

Kaum Kinder in der Notbetreuung

Es sei sehr ruhig in der Schule an diesem Montagmorgen, sagt Katharina Rodermund. An der Gesamtschule Wanne-Eickel sei am ersten Tag kein Kind zur Notbetreuung gekommen, die für die Fünft- und Sechstklässler angeboten wird. Nur die Lehrer seien für Absprachen noch mal vor Ort, bevor auch sie ab Dienstag ins Homeoffice wechselten.

Vielleicht ist daheim die digitale Ausstattung auch besser als in den Schulen, denn dort fehle noch immer ein flächendeckendes WLAN-Netz sowie weiter Endgeräte, bemängelt Rodermund. Dennoch ist sie optimistisch, dass bei diesem Lockdown, anders als beim ersten, die Mehrheit der Schüler erreicht werden könne. Jeder habe eine E-Mail-Adresse bekommen. „Die Oberstufe können wir so zu 100 Prozent erreichen“, so die Schulleiterin. Bei den jüngeren Schülern seien es nicht alle, aber auch hier geht sie von mindestens 90 Prozent aus. „Notfalls verschicken wir auch wieder Aufgabenpakete.“

Zunächst wurde der Lockdown bis zum 31. Januar beschlossen. Diese drei Wochen seien eine gute Phase im Schuljahr, da nun, zum Ende des Halbjahres, fast alle Klausuren bereits geschrieben seien und vor allem Konferenzen stattfänden, so Katharina Rodermund weiter. „Danach müssen wir aber wieder zu einem Präsenzunterricht zurück, wenn auch im Wechselunterricht.“

Schüler brauchen im Lockdown Struktur

Das sieht Stefan Lindemann genauso. Der Schulleiter der Realschule an der Burg und Sprecher aller Realschulen in Herne begrüßt angesichts der hohen Infektionszahlen ebenfalls die Entscheidung des Ministeriums für Schulschließungen. "Das ist konsequent und der Infektionslage angemessen", sagt er. Die komplette Aussetzung des Präsenzunterrichts sei einfacher umzusetzen als ein Wechselunterricht, bei dem die halbe Klasse vor Ort, die andere zuhause lernt.

Die drei Wochen seien wieder eine Herausforderung für alle Beteiligten, aber inzwischen könne auf bewährte Arbeitsweisen zurückgegriffen werden. Dabei müsse es eine Mischung aus Videokonferenzen, Projektarbeiten und selbstständiger Arbeit anhand des hochgeladenen Materials geben. "Ein großer Unterschied zum ersten Lockdown ist, dass wir den Schülern Struktur geben müssen", sagt Lindemann. Also kein dicker Packen Arbeitsblätter für die ganze Woche, sondern gegliederte Wochenpläne und als Ergänzung immer wieder digitale Zusammenkünfte, um den Kontakt zu halten. "In den Videokonferenzen ist es das Wichtigste, Beziehungsarbeit zu leisten."

Sorge um die Abschlussjahrgänge

Für die Abschlussjahrgänge seien die drei Wochen Unterrichtswegfall problematisch. Der Sprecher der Realschulen hofft deshalb, dass die Schulen wie im vergangenen Jahr die Zentralen Abschlussprüfungen selbst gestalten können und dabei berücksichtigen können, welche Inhalte behandelt werden konnten.

Auch Nicole Nowak, Schulleiterin am Haranni-Gymnasium und Sprecherin der Gymnasien in Herne, macht sich vor allem um die Abschlussklassen der Q2 "große Sorgen". Bis zuletzt habe sie gehofft, dass Schulschließungen verhindert werden könnten, sehe aber nun auch bei den anhaltend hohen Infektionszahlen, dass die Schulen ihren Beitrag zur Kontaktreduzierung leisten müssten.

Sie glaubt nicht, dass Anfang Februar der Unterricht wieder regulär für alle Jahrgänge beginnen wird und spricht sich für einen gestaffelten Start aus. Zuerst müsste in kleinen Gruppen mit den Abschlussklassen begonnen werden, die hätten Priorität. Und dann sollten nach und nach je nach Infektionslage auch die anderen Schülerinnen und Schüler zurückkehren.

- Der Schulunterricht findet für alle Schulformen nur digital statt.

- Die Maßnahmen gelten vorerst bis Ende Januar.

- Klassenarbeiten sollen bis auf zwingend notwendige bis Ende Januar nicht geschrieben werden.

- Für die Klassen 1 bis 6 gibt es eine Notbetreuung in den Schulen.

