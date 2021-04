Hohe Infektionszahlen: Herne schließt ab Montag die Schulen

Herne. Die Stadt zieht die Notbremse: Nach dem starken Anstieg der Infektionszahlen am Wochenende bleiben alle Herner Schulen ab Montag geschlossen.

Die Stadt zieht die Notbremse: Im Einvernehmen mit dem Land gehen die Schulen in Herne ab Montag, wieder in den Distanzunterricht, kündigt die Verwaltung am Sonntagmittag an.

Da in Herne die 7-Tage-Inzidenz am Wochenende an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 gelegen habe, sei diese Entscheidung in Abstimmung mit dem Land getroffen worden, um zusätzliche Ansteckungsrisiken zu vermeiden, heißt es.

Notbetreuung und Unterricht in Abschlussklassen

Die Kurzfristigkeit begründet die Stadt damit, dass sich die Ausgangslage im Vergleich zum Freitag über das Wochenende wesentlich verändert habe. Darauf habe man reagieren müssen. Die Schulen seien über diese weitere Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereits von der Stadt informiert worden. Sie würden wie gewohnt eine Notbetreuung anbieten.

Das bedeute, dass Kinder, für die von den Erziehungsberechtigten keine alternative Betreuung organisiert werden könne, in den Schulen betreut würden. Für die Abschlussklassen finde der Unterricht - wie zuletzt auch - weiter im Präsenzunterricht statt, erklärt die Stadt. Mit den weiteren Entwicklungen und möglichen weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben werde sich der Krisenstab der Stadt am Montag befassen.