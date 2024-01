Hochzeitsmesse „Yes Wedding“ findet erstmals in Herne statt

Die Hochzeitsmesse „Yes Wedding“ findet in diesem Jahr erstmals in Herne statt. Hier ein Bild von der Bochumer Hochzeitsmesse im vergangenen Jahr.

Herne In Herne findet die Hochzeitsmesse „Yes Wedding“ statt. Der Eintritt ist frei. Welche Dienstleister aus der Hochzeitsbranche dabei sind.

Zum ersten Mal kommt am Sonntag, 14. Januar, die Hochzeitsmesse „Yes Wedding“ nach Herne. Von 11 bis 18 Uhr haben Paare die Möglichkeit, sich über die aktuellsten Trends zum Thema Hochzeit zu informieren. Die Messe findet in der Mulvany Villa, Shamrockring 1, statt. Der Eintritt ist frei.

Neben der Braut- und Bräutigammode für die kommende Saison werden auch festliche Frisuren von spezialisierten Friseursalons, Goldschmieden und Fotografen vorgestellt. Aber auch eine Hochzeitssängerin zeigt ihr Angebot, genauso wie eine Tanzschule, bei der Hochzeitstänze gelernt werden können. Und auch Hochzeitslocations, DJs und Make-Up-Artisten zeigen, was sie den Paaren bieten können.

Außerdem gibt es um 12.30 Uhr und 15 Uhr jeweils eine Modenschau. „Wir nehmen Euch mit auf die aufregende Reise in die Welt der neuen Brautmodenkollektionen 2024/2025! Wir zeigen Euch eine wunderschöne Auswahl an Brautkleidern in den Größen 34 bis 54“, heißt es auf der Website von „Yes Wedding“.

Die Messe war bereits im vergangenen Jahr in der Nachbarstadt Bochum zu Gast. Dort fand sie in der Rotunde statt. „Paare, die eine gemeinsame Zukunft planen und den Bund fürs Leben schließen möchten, mussten lange genug auf ein schönes, rauschendes Fest warten. Jetzt kann wieder ‚Ja‘ gesagt werden, und wir sagen daher auch ‚Yes Wedding‘, um allen Liebenden eine bestmögliche Planung für ihr Fest zu ermöglichen“, erläutert damals die Organisatorin der Messe, Britta Boksa von der Agentur für Mode & Events. In diesem Jahr soll es in Bochum erst im September wieder eine Messe geben.

„Yes Wedding“ ist nicht die erste Hochzeitsmesse, die in Herne stattfindet. Von 2016 bis 2020 wurde jährlich im Kulturzentrum die Messe „Wedding Time“ veranstaltet. Coronabedingt musste sie jedoch einige Jahre pausieren. Im vergangenen Jahr hatten sich dann zu wenig Ausstellerinnen und Aussteller angemeldet, sodass die Messe erneut ausfallen musste.

Weitere Infos zur Hochzeitsmesse „Yes Wedding“ gibt es unter yes-wedding.de

