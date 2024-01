In Herne findet Ende Januar eine Hochzeitsmesse statt. (Symbolbild)

Heiraten Hochzeitsmesse kehrt in den Herner Gysenberg zurück

Herne Im Veranstaltungszentrum Gysenberg in Herne wird Ende Januar wieder eine Hochzeitsmesse veranstaltet. Diese Aussteller sind dabei.

Nach vielen Jahren Pause veranstaltet der LMV-Veranstaltungsservice am 27. und 28. Januar wieder eine Hochzeitsmesse im Veranstaltungszentrum Gysenberg. „Dieses Mal haben wir uns entschieden, die Messe auch gleich in einer Hochzeitslocation stattfinden zu lassen. Die romantischste Zeit des Lebens beginnt mit der perfekten Hochzeitsplanung, und genau hier setzt die Hochzeitsmesse an“, teilt Veranstalter Norbert Menzel mit. Die Messe biete frisch Verlobten und Hochzeitsenthusiasten die Möglichkeit, sich von den neuesten Trends und Experten inspirieren zu lassen. Der Eintritt sei frei, kostenlose Parkplätze seien ausreichend vorhanden. Das Messecafé lade Besucher dazu ein, sich in entspannter Atmosphäre zu erholen und „sich mit köstlichen Leckereien verwöhnen zu lassen“.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Diese Aussteller sind dabei: Ollis Restaurant (Catering), Catering by Mohr (Catering), Schmuck der klaren Linie (Schmuck), White Design Rhein (Brautmoden), KAH-Fotografie (Fotograf), Salon Wuschelkopf (Friseur & Kosmetik), Nicole´s florales Ambiente (Floristik & Blumendeko), Glückswerkstatt by Nika (personalisierte Gastgeschenke & Deko), Tanzschule Diel (Tanzunterricht), Beautyful Wedding Day (Hochzeitsplanung), Phantom Music Eventservice (DJ), Veranstaltungszentrum Gysenberg GmbH (Hochzeitslocation), LM:V Veranstaltungsservice Herne (Fotobox).

Öffnungszeiten: Samstag: 27. Januar, 11 bis 18 Uhr, Sonntag: 28. Januar, 11 bis 18 Uhr im Veranstaltungszentrum Gysenberg, Am Revierpark 40.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel