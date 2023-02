Hilfe für Erdbebenopfer: Sammelstellen in Herne eingerichtet

Abgepackt in Paketen sollen die Hilfsgüter aus Herne in die Türkei gebracht werden. Im Bild eine ähnliche Aktion in Witten.

Herne. Auch in Herne werden nun Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gesammelt. Das sind die Annahmestellen.

Mehrere Organisationen und Unterstützer in Herne sammeln für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien Hilfsgüter. Es gibt mehrere Abgabestellen.

Nach dem verheerenden Erdbeben sind Tausende Menschen tot oder obdachlos. Auch in Herne startet in dieser Woche ein Hilfstransport, heißt es in einer Mitteilung der Islamischen Gemeinde Röhlinghausen. Los gehen soll es in die Nähe von Kahramanmaraş in Südanatolien bis nach Küpeli Kız Köyü. „Wir stehen in Kontakt mit Helfergruppen vor Ort und wissen, dass wir mit humanitären Hilfsgütern zuverlässig durchkommen“, so die Gemeinde.

Ab sofort und bis Sonntag, 12. Februar, würden die Spenden angenommen. Die Islamische Gemeinde organisiere die Aktion gemeinsam mit ihren Kooperationspartnerinnen Lohmar Hilft e.V., Das Kollektiv e.V. Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in Herne & Ruhrgebiet, dem TV Röhlinghausen, Herne steht zusammen, der Elterninitiative Dortmund und der GFI Herne.

Gesammelt würden Medikamente gegen Durchfall, Schmerzmittel, Wundsalben, Verbandsmittel aller Art, Zelte, Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Trockennahrung für Babys und Pampers sowie Reis, Nudeln, Konserven mit haltbaren Lebensmitteln (ohne Fleisch). Benötigt würden außerdem Wärmflaschen, warme Jacken in allen Größen für Kinder, Frauen und Männer, Winterschuhe, Gaskocher und Batterielampen. Angenommen würden nur Spenden in Kartons mit entsprechender Beschriftung.

Die Abgabestellen nach Absprache: Islamische Gemeinde Röhlinghausen (Rheinische Straße 25 in Herne, Telefon 0170 2679898), Herneland (Am Großmarkt 12, unter der Woche von 10 bis 16 Uhr), Falkenheim Bochum (Akademiestraße 69, Bochum, nur am Wochenende von 10 bis 16 Uhr) sowie bei „Herne steht zusammen“, Telefon 01515 1307086 (nur per WhatsApp).

Die evangelischen und katholischen Kirchen, die Islamische Gemeinde Röhlinghausen und die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in Herne & Ruhrgebiet, der Alevitische Bektas-i Kulturverein in Herne und Umgebung e.V., möchten für die Verunglückten in der Türkei und in Syrien beten und ein Zeichen der Solidarität setzen, heißt es in einer Mitteilung.

Dazu laden die Organisatoren für Samstag, 11. Februar, vor die Kreuzkirche auf dem Europaplatz ein. Beginn ist um 11 Uhr. Nach dem Gebet, heißt es, werden für die Opfer Spenden gesammelt. Die Spenden würden an Lohmar hilft e.V. übergeben und in die Katastrophengebiete der Türkei und Syrien weitergeleitet.

