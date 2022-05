Hier kann man in Herne lecker vegan und vegetarisch essen

In Herne bieten immer mehr Restaurants vegane oder vegetarische Gerichte an.

Herne. In Herne bieten immer mehr Restaurants fleischlose Gerichte an. Wir geben Tipps für Lokale mit vegetarischem oder veganem Essen in Herne.

Rein vegane oder vegetarische Restaurants gibt es in Herne zwar noch nicht, aber immer mehr Lokale bieten mittlerweile vegetarische und vegane Gerichte an – also ohne Fleisch oder tierische Produkte. Hier eine kleine Auswahl:

Kornmühle

Ein Laden, der schon seit vielen Jahren gesunde und fleischlose Kost anbietet, ist die „Kornmühle“, der alteingesessene Bioladen an der Viktor-Reuter-Straße 13. Die Speisekarte des Bistros hält vegane und vegetarische Gerichte bereit, im Markt warten laktosefreier Käse und sulfitfreier Wein. „Wir bieten eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten, die Sie in unserem Bistro oder auch zum Mitnehmen zu Hause oder am Arbeitsplatz genießen können“, heißt es auf der Website des Bioladens.

Emma the Mu

Wer es eher süß statt deftig mag, ist bei Emma the Mu richtig aufgehoben. Das Eiscafé, das Anfang 2020 an der Behrensstraße eröffnet hat, bietet neben klassischen Milcheis-Sorten auch veganes Eis an. Das Besondere: Alles wird vor Ort selbst hergestellt. So gibt es als vegane Eissorte unter anderem Klassiker wie Erdbeere oder Schoko-Nuss, aber auch außergewöhnliche Sorten stehen immer wieder wechselnd auf der Karte.

Die Inhaber Olaf und Öznur Kern bieten in ihrem Eiscafé Emma the Mu in Herne auch vegane Eissorten an. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Currywurst

Auf der Facebook-Seite der WAZ Herne haben wir Leserinnen und Leser gefragt, wo sie gerne vegan oder vegetarisch essen. Dabei überrascht vor allem ein Restaurant, bei dem man alleine beim Namen nicht direkt erwarten würde, dass es vegetarische Alterativen anbietet: „Die Currywurst“ an der Heidstraße in Wanne bietet den Ruhrpott-Klassiker in veganer Form an. „Wenn es nicht unbedingt ein richtiges Restaurant sein muss, sondern eine gute Currywurstbude auch geht, ist Die Currywurst sehr zu empfehlen, was die vegane Variante des Ruhrpott-Klassikers angeht“, schreibt unter anderem Facebook-Nutzer Christopher. Neben der Veggie-Bratwurst – vegan und laktosefrei – wird eine Veggie-Frikadelle und ein Veggie-Burger angeboten.

Ollis Restaurant

Aber auch Ollis Restaurant scheint zu überzeugen: „Ganz klar in Ollis Restaurant. Eine große Auswahl vegetarischer/veganer Gerichte auf regelmäßig wechselnder Karte“, schreibt Michaela. Ein Blick auf die Speisekarte zeigt: Viele Gerichte werden auch als vegane Alternative angeboten – unter anderem die Bärlauch-Kartoffel-Suppe, der bunte Spargelsalat oder wechselnde Tagesangebote. Zusätzlich gibt es vegetarische bunte Schupfnudeln und vegane Kohlrouladen.

Neo Kyma

Das Restaurant Neo Kyma wird von einem Facebook-Nutzer bei der Frage nach gutem vegetarischen und veganen Essen erwähnt. Bei dem griechischen Restaurant an der Sodinger Straße 111 gibt es neben vegetarischen Vorspeisen wie gegrillter Peperoni oder gebratenen Auberginen auf der Karte zusätzlich vier vegetarische Gerichte. Unter anderem Teigtaschen mit Spinat, Porree und Schafskäse gefüllt, Paprika gefüllt mit Reis oder verschiedene Gemüsesorten aus dem Backofen in Tomatensauce mit Schafskäse überbacken.

Elsässer Stube

Schaut man bei der Touristikwebsite Tripadvisor nach den besten vegetarischen Restaurants in Herne, steht an erster Stelle die Elsässer Stube (Wiescherstraße 156). Ein Blick auf die Speisekarte zeigt zwei vegetarische Gericht: Kohlrabi mit einer Grünkernfüllung und gratiniertem Käse, Basmatireis und Salat sowie Linguine in einer Trüffelsahne mit grünem Spargel mit Parmesankäse und Salat. Aber auch Salate und Suppen gibt es in vegetarischer Form.

Gute Stube

Auf dem zweiten Platz bei Tripadvisor landet die Gute Stube des Parkhotels am Herner Stadtgarten. Dort gibt es für Vegetarier ein eigenes Menü unter anderem mit Seidentofu, gebackenem Kohlrabi und Honig-Blütenpollen-Buttermilcheis. Die Gerichte können auch unabhängig vom Menü von der Karte gewählt werden.

Rosmarino

Eine Vitrine mit Antipasti gibt es im Herner Rosmarino. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Den dritten Platz auf der Tripadvisor-Liste belegt das Rosmarino in Herne-Mitte neben der Filmwelt. Dort gibt es etwas ganz Besonderes: Ab sofort können die Pizzen dort mit veganem Teig bestellt werden. Zudem kann die Pizza statt mit Mozzarella mit Hefeflocken überbacken werden. Neben vegetarischen Nudelgerichten, Salaten und Vorspeisen kann zudem das 4-Gang-Überraschungsmenü für zwei Personen in der vegetarischen Varianten gewählt werden.

