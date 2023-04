Hier kann man in Herne frischen Spargel vom Bauern kaufen

Zwei Höfe in Herne bieten frischen Spargel an (Symbolfoto).

Herne. Die Spargelsaison hat begonnen. Erfahren Sie, wann und wo man in Herne das weiße Gold frisch vom Bauernhof kaufen kann.

Deutschland ist Spargel-Weltmeister. Nirgendwo ist der Pro-Kopf-Konsum von Spargel höher als hier. Anderthalb bis zwei Kilo Spargel esse jeder Deutsche pro Jahr im Schnitt. Wer regionalen Spargel frisch vom Hof kaufen möchte, wird auch in Herne fündig.

Im Hofladen auf dem Hof Große-Lahr an der Castroper Straße in Herne-Börnig können Kunden nach Angaben von Landwirt Max Große-Lahr täglich von 9 bis 18 Uhr geschälten und ungeschälten Bio-Spargel kaufen. Es gibt verschiedene Sorten zu kaufen. Der Spargel stammt aus Datteln. Außerdem sind weiteres Gemüse, Obst und verschiedene Milchprodukte erhältlich.

Hof Große-Lahr: Preise für Spargel nicht gestiegen

Der Verkauf sei wegen der kalten Witterung bisher eher verhalten angelaufen, erzählt Max Große-Lahr. „Das Wetter verkauft mit.“ Damit habe er aber gerechnet und daher auch nicht viel vorrätig gehabt. Doch er sei optimistisch, dass Kunden mit dem nächsten frühlingshaften Tag auch mehr kaufen werden.

Alles wird teurer, nur der Spargel nicht: Im Gegensatz zu anderem Gemüse seien die Preise für Spargel bei ihm nicht gestiegen. Nach wie vor liege der Preis bei 16 Euro pro Kilo beziehungsweise neun Euro für die günstigere Sorte.

Auch der Hof Schulte-Göcking an der Wiescherstraße in Herne-Süd bietet Spargel an. Da der Hof selber kein Spargel anbauen könne, liefert Bäcker’s Erdbeer- und Spargelhof aus dem Münsterland ihn, schreibt der Hof auf seiner Webseite. Den geschälten Spargel können Kunden im Verkaufsautomaten erstehen, somit sei er rund um die Uhr bis zum Saisonende Mitte Juni verfügbar. Außerdem bietet Schulte-Göcking saisonales und regional angebautes Gemüse wie Paprika, Mais und Zucchini sowie vorwiegend festkochende Kartoffeln an.

