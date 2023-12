Herz-Krankheiten vorbeugen: Start für neues Zentrum in Herne

Herne In Herne ist ein medizinisches Zentrum an den Start gegangen. Ziel ist es, Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig und bestmöglich zu behandeln.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig und bestmöglich zu behandeln, das ist das Ziel des neuen Zentrums für kardiovaskuläre Prävention am Marien Hospital Herne. Dort sollen Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen rechtzeitig erkannt und vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden. So soll eine schwere Erkrankung im Idealfall vermieden werden.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen – wie Herzinfarkte und Schlaganfälle – stellen die häufigste Todesursache in Deutschland dar und können schwerwiegende gesundheitliche Komplikationen verursachen, teilt die St. Elisabeth-Gruppe, Betreiber des Marien Hospitals am Hölkeskampring, mit. Die Erkrankungen würden durch jahrzehntelange vorbestehende Risikoerkrankungen ausgelöst, die zunächst keine Beschwerden verursachten. Dazu zählten Fettstoffwechselerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus sowie Niereninsuffizienz.

Er setzt auf Prävention: Prof. Timm Westhoff. Foto: Ralph Bodemer / FFS

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen können durch gezielte präventive – also vorbeugende – Maßnahmen minimiert werden“, sagt Prof. Timm Westhoff, Direktor der Medizinischen Klinik I des Marien Hospital. Und: „Mit dem Zentrum für kardiovaskuläre Prävention bieten wir ein präventiv-medizinisches Komplexangebot an, durch das die vielfältigen Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon frühzeitig entdeckt werden und entsprechend gegengesteuert werden kann.“ Auch Patientinnen und Patienten, bei denen bereits eine Gefäßerkrankung bestehe, fänden im Präventionszentrum eine Anlaufstelle. „Hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir haben heute vielfältige Möglichkeiten, das Fortschreiten einer arteriosklerotischen Erkrankung effektiv zu bremsen“, so Prof. Westhoff.

Nachrichten in Herne - Lesen Sie auch:

Das Ziel des Zentrums sei die spezialisierte und ganzheitliche Betreuung von Patientinnen und Patienten, die ein hohes Risiko haben, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Der Fokus liege dabei auf den individuellen Bedürfnissen der Menschen. Dafür werde die Patientin beziehungsweise der Patient ärztlich untersucht, und der Lebensstil werde auf mögliche Risikofaktoren geprüft. Dazu zählten Rauchen, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht, Diabetes, ein hoher Cholesterinspiegel und chronischer Stress. Aber auch genetische Faktoren oder Vorerkrankungen würden mit einbezogen.

Anschließend erhalte der Patient oder die Patientin eine individuelle Beratung, bei der die Untersuchungsergebnisse besprochen würden. Dabei würden Empfehlungen gegeben, wie der Lebensstil optimiert werden kann. Beispielsweise könnten durch eine angepasste ausgewogene Ernährung die Blutfettwerte oder der Bluthochdruck verringert werden. Sollte eine medikamentöse Senkung von Blutdruck, Cholesterin oder Blutzucker notwendig sein, so werde diese – auf die individuelle Situation angepasst – eingeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel