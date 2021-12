Hernes „neue“ Schülervertretung packt Missstände an

Herne. Hernes Stadtweite Schülervertretung hat einen neuen Vorstand – und ein neues Gremium. Welchen Problemen sich die Vorstände widmen wollen.

Die Stadtweite Schülervertretung Herne (SSV) hat einen neuen Vorstand: 37 Vertretende der 13 weiterführenden Schulen entschieden sich an der 5. Stadtdelegiertenkonferenz in der Akademie Mont-Cenis für Liam Gerhard und Lena Liehr vom Pestalozzi-Gymnasium als Vorstandsvorsitzende. Sie übernehmen damit die Organisation und Planung der Stadtweiten Schülervertretung Herne.

Neben der Wahl der beiden Vorstandsvorsitzenden entschied die SSV auch über die Besetzung weiterer Posten. So wurde Noah Feuerpeil vom Pestalozzi-Gymnasium in die Position des Finanzreferenten gewählt. Die Öffentlichkeits- und Pressearbeit verantworten fortan Kathi Franziska Schröder vom Gymnasium Wanne und Emir Kaan Demirel von der Gesamtschule Wanne-Eickel.

Neue Posten für Herner Schülerinnen und Schüler in der SSV

Als weitere Vorstandsmitglieder der SSV Herne wurden Dana Lubowitz von der Mont-Cenis Gesamtschule sowie Keiwan Babakhani von der Gesamtschule Wanne-Eickel gewählt.

37 Vertretende der 13 weiterführenden Schulen nahmen an der 5. Stadtdelegiertenkonferenz des SSV Herne teil. Foto: Stadtweite Schülervertretung Herne

Sofia Bieniek vom Gymnasium Eickel und Mustafa Zuber von der Gesamtschule Wanne-Eickel kümmern sich künftig als Landesdelegierte um den NRW-weiten Austausch der Schülervertretungen – beispielsweise bei der Landesschülervertretung NRW.

Als Verbindungslehrkräfte – zur Unterstützung des Vorstands – wählte die 5. Stadtdelegiertenkonferenz Yvonne Webelsiep (Gymnasium Eickel), Tobias Weihrauch (Gesamtschule Wanne-Eickel) und Thomas Zeitler (Mont-Cenis Gesamtschule). Neu eingeführt wurde der Beirat der SSV Herne, besetzt mit ehemaligen SSV-Mitgliedern: Jerome Lange und Sinan Erk sollen ihre Erfahrung an die neuen Vorstände weitergeben.

SSV organisierte Podium mit Herner Oberbürgermeisterkandidaten

Mit der Neuwahl wurde der bisherige Vorstand der SSV abgelöst, der in seiner Amtszeit gemeinsam mit dem Herner Kinder- und Jugendparlament eine Podiumsdiskussion mit den Oberbürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl sowie eine Schülerbefragung zur Situation der Herner Schülerschaft in Coronazeiten durchgeführt hatte.

Die bei der 5. Stadtdelegiertenkonferenz angesprochenen Themen will der neue Vorstand zeitnah angehen: eine ausgebaute Medienpräsenz, die aktuelle Turnhallen-Situation, Digitalisierung an Schulen, eine ausgeweitete Valentinsaktion an mehreren Herner Schulen, die Einbindung jüngerer Schülerinnen und Schüler in den Gremien.

Mit der Wahl des neuen Vorstands auf der 5. Stadtdelegiertenkonferenz wurde der bisherige Vorstand des SSV Herne offiziell abgelöst. Foto: Stadtweite Schülervertretung Herne

