Hernerin verletzt Kind (11): E-Scooter unrechtmäßig genutzt

Herne. Eine Frau aus Herne hat eine E-Scooter-Fahrerin (11) angefahren und schwer verletzt. Das Kind hätte gar nicht mit dem Fahrzeug fahren dürfen.

Bei einem Unfall an einer Grundstückseinfahrt wurde ein Kind schwer verletzt. Eine Hernerin (21) fuhr ein elfjähriges Mädchen, das auf einem E-Scooter unterwegs war, mit dem Auto an.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Autofahrerin am Sonntagnachmittag, 24. September, in Castrop-Rauxel auf der Bodelschwingher Straße aus einer Grundstückseinfahrt fahren. Dabei stieß sie mit einer elfjährigen E-Scooter-Fahrerin aus Castrop-Rauxel zusammen. Das Kind war auf dem Radfahrer-Schutzstreifen unterwegs. Das Kind stürzte und wurde schwer verletzt.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Ein Rettungswagen fuhr die Schülerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf stellten die Polizeibeamten fest, dass für den E-Scooter mutmaßlich kein Versicherungsschutz vorliegt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: E-Scooter, die eine Höchstgeschwindigkeit von bis 20 km/h erreichen, dürfen im öffentlichen Straßenverkehr erst ab 14 Jahren gefahren werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel