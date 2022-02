Hernerin verkauft online frische Produkte aus Sardinien

Herne. Salami, Käse und Öl aus sardischen Manufakturen: Das bietet eine Hernerin in ihrem Online-Shop an. Der nächste Schritt ist bereits geplant.

Sardische Pasta, Olivenöl und Pecorino – um all diese Spezialitäten von der Insel Sardinien zu genießen, ist nicht immer ein mehrstündiger Flug notwendig. Francesca Eichler holt die Produkte nach Herne, um sie von dort in ihrem Online-Shop „Sorelle Sarde“ zu verkaufen.

Mit dem Shop hat sich die 47-Jährige einen Traum erfüllt. Denn: Eichler lebt zwar schon seit Ende der 1970er Jahre im Herzen des Ruhrgebiets, wurde aber auf der italienschen Mittelmeerinsel geboren und ist sehr mit ihrer Heimat verbunden. Regelmäßig besucht sie Freunde und Verwandte, auch ihr Mann – den sie in Herne kennengelernt hat – ist mittlerweile großer Fan der Insel.

Die Idee für den Shop ist ihr kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie gekommen. Ihr Onkel, der in einer Käserei im sardischen Cagliari arbeitet, bat sie, ihn aufgrund sprachlicher Barrieren auf die internationale Lebensmittelmesse zu begleiten. Den Käse habe sie schon als Kind geliebt. Und in den zehn Tagen auf der Messe habe sie viel über Reifegrade gelernt, erzählt sie. Das habe auch der Inhaber der Käserei erkannt und sie gefragt, ob sie nicht in Deutschland den Käse verkaufen möchte. „Diese Idee ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen.“

Produkte werden in kleinen Manufakturen auf Sardinien hergestellt

Sardische Gaumenfreuden von Sorelle Sarde Sardische Gaumenfreuden von Sorelle Sarde Sardische Spezialitäten von Francesca Eichler des Online-Shops Sorelle Sarde am 24. Februar 2022 in ihren Büroräumen in Herne. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Sardische Gaumenfreuden von Sorelle Sarde Francesca Eichler verkauft sardische Produkte in ihrem Online-Shop Sorelle Sarde und posiert am 24. Februar 2022 in ihren Büroräumen in Herne. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Anfang 2021 war es dann soweit: Eichler startete ihren Online-Shop. „Am Anfang hatte ich Glück, dass ich viele Bekannte und Freunde hatte, die bei mir etwas gekauft haben.“ Richtig rund lief es dann, als sie ihre Produkte auf dem Weihnachtsmarkt im Gysenberg-Park, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, an einem Stand verkaufte. „Erst waren die Leute etwas skeptisch“, sagt sie. „Aber nach kurzer Zeit waren sie begeistert, und ich konnte sie von meinen sardischen Produkten überzeugen.“

Hergestellt werden diese in kleinen Manufakturen auf Sardinien, bei jeder Reise in ihre Heimat hält sie Ausschau nach neuen Produkten. „Ich möchte vor allem die kleinen Unternehmen unterstützen.“ In einem Lager der Käserei, von der sie ihren Käse bezieht, werden viele der Produkte gelagert, bevor sie viermal im Jahr zu ihr nach Deutschland verschickt werden.

Einmal angekommen, lagert die Hernerin die Spezialitäten in einem kleinen Lagerraum. Kühlschränke voller runder Käselaibe, eingeschweißte Salamis, Pakete voller Nudeln und Gläser mit Honig und Artischockencreme: Im Keller hat sie ihr eigenes Reich aufgebaut, in dem jeder Handgriff sitzt. „Ich kenne hier jede Fliese an der Wand“, sagt sie und lacht.

Hernerin schafft sich einen Verkaufswagen an

Die Hernerin Francesca Eichler richtet ihre sardischen Spezialitäten gerne auf Holzbrettern an und fotografiert sie so für ihren Online-Shop. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Wenn sie über ihre Produkte, ihre Heimat und die kleinen Manufakturen auf der Insel spricht, sprüht sie vor Freude. „Ich bin keine Verkäuferin“, sagt sie. „Ich versuche einfach, durch Leidenschaft und Wissen, meine Kunden von den tollen Produkten zu überzeugen“.

Sie hat dabei einen großen Vorteil: „Ich bin nicht auf den Shop angewiesen und habe deswegen keinen Druck“, sagt sie. Denn neben dem Online-Shop geht sie weiterhin ihrem Job in einem mittelständischem Unternehmen in Bochum nach. Seit Beginn der Corona-Zeit ist sie allerdings in Kurzarbeit, und konnte so viel Zeit und Energie in die Idee stecken.

Da der Shop so gut angelaufen ist, plant sie nun „Level 2“. Heißt: „Ich will mehr auf Messen und Veranstaltungen unterwegs sein.“ Dafür hat sie sich bereits einen kleinen Verkaufswagen bestellt, eine Bewerbung für das „Fest der Kulturen“ in der Jahrhunderthalle Ende Mai ist auch schon geschrieben. Irgendwann mal einen Laden zu eröffnen, kommt aber für sie bisher nicht in Frage. „Vielleicht stelle ich mich aber an einigen Tagen vor meine Haustür mit dem neuen Wagen und verkaufe dort meine Sachen.“

>>>WEITERE INFORMATIONEN: Der Online-Shop

Der Name „Sorelle Sarde“ heißt auf Deutsch: Sardische Schwestern. „Meine Schwester ist immer für mich da und war mir immer eine mentale Stütze“, erklärt Francesca Eichler den Namen.

Neben Salami, Käse und Olivenöl bietet sie unter anderem sardisches Salz, Pasta, Wein, Bier und Feinkost an. Alle Produkte und Informationen gibt es unter sorellesarde.de.