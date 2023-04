Hernerin überfallen: Wer kennt Mann mit bandagiertem Bein?

Herne. Eine Seniorin ist in Herne im Hausflur von einem Unbekannten beraubt worden. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Raub in Herne am Dienstagmittag, 4. April, ermittelt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei betrat eine 87-jährige Hernerin gegen 12.40 Uhr den Hausflur eines Wohnhauses an der Fritz-Reuter-Straße in Röhlinghausen. Noch bevor die Haustür zuschlug, gelangte ein bislang Unbekannter ebenfalls in den Hausflur und griff unvermittelt nach der Handtasche der Seniorin, die sich im Korb ihres Rollators befand, so die Polizei.

Die 87-Jährige konnte die Tasche noch am Riemen festhalten – als beide zeitgleich daran zogen, verlor die Hernerin das Gleichgewicht und stürzte. Dabei wurde sie laut Polizei verletzt und von einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kriminelle flüchtete anschließend samt Beute mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann trug eine kurze Hose bis knapp über die Knie. Zudem war eine seiner Waden mit einem beigefarbenen Verband komplett bandagiert. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

