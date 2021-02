Hernerin stiehlt im Drogeriemarkt Kosmetik für über 100 Euro

Herne. Einem Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass eine Hernerin (38) beim Verlassen eines Drogeriemarktes mit Diebesgut gefasst wurde.

Einsatz im Drogeriemarkt: Eine 38-jährige Hernerin ist am Mittwoch, 10. Februar, in Wanne-Eickel beim Ladendiebstahl erwischt worden. Sie wehrte sich gegen das Verkaufspersonal - doch die Mitarbeiter überwältigten die renitente Frau und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Diebesgut im Rucksack

Gegen 13.20 Uhr bezahlte die 38-Jährige in dem Geschäft an der Hauptstraße 241 eine Flasche Spülmittel und war bereits im Begriff, den Laden zu verlassen; doch sie hatte die Rechnung ohne den Ladendetektiv (39) gemacht. Dem war nämlich aufgefallen, dass die Hernerin in ihrem Rucksack - deutlich zu sehen - gerade zahlreiche Kosmetikartikel mitgehen ließ. Warenwert: 101,85 Euro. Als der Detektiv sie darauf ansprach, schubste sie ihn zur Seite und setzte zur Flucht an. Doch der Detektiv griff durch: Zusammen mit zwei weiteren Mitarbeitern hielt er die Frau fest und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen die einschlägig polizeibekannte Hernerin zur Klärung des Sachverhalts mit auf Wache. Dort schrieben sie eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

