Hernerin prallt gegen Autos und Automat – Kinder verletzt

Eine Autofahrerin aus Herne ist in Castrop-Rauxel gegen zwei Autos und einen Parkscheinautomaten geprallt.

Herne/Castrop-Rauxel. Eine Autofahrerin aus Herne ist in Castrop-Rauxel gegen zwei Autos und einen Parkscheinautomaten geprallt. In einem der Autos saßen zwei Kinder.

In Castrop-Rauxel hat es am frühen Dienstagabend, 30. Mai, gegen 18.25 Uhr, einen ungewöhnlicheren Unfall gegeben. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Herne stieß laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache plötzlich gegen zwei geparkte Autos und einen Parkscheinautomaten.

In einem der geparkten Autos saßen zwei Kinder (4 und 12 Jahre aus Castrop-Rauxel) auf der Rückbank, so die Polizei. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 55-Jährigen wurde sichergestellt. Der Schaden wird laut Polizei zusammen auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

