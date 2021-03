Hernerin fuhr über offenen Gullydeckel – Zeugen gesucht

Herne. Einen Schreck bekam in der Nacht auf Sonntag eine Autofahrerin aus Herne in Bochum-Hiltrop: Sie fuhr über einen offenen Gullyschacht.

Eine Frau aus Herne ist in der Nacht zum Sonntag in Bochum-Hiltrop über einen offenen Gullyschacht gefahren und hat dabei ihr Auto beschädigt. Unbekannte hatten laut Polizei den Gullydeckel aus der Einlassung am Fahrbahnrand gehoben.

Die 43-jährige Hernerin war gegen 1.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hiltroper Straße in Richtung Dietrich-Benking-Straße unterwegs, als sie plötzlich in Höhe des Rewe-Marktes über den offenen Gullyschacht fuhr.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise von Zeugen.