Hernerin (63) bei Unfall verletzt: Sohn vertreibt Radfahrer

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der an einem Unfall in Herne beteiligt war.

Herne. Bei einem Unfall ist eine Radfahrerin aus Herne gestützt. Ihr Sohn vertrieb einen beteiligten Radfahrer, den die Polizei nun sucht.

Ein Unbekannter überholt auf seinem Fahrrad eine 63-jährige Radfahrerin, woraufhin die Frau stürzt. Als der Mann helfen will, wird er vom Sohn der 63-Jährigen vertrieben. Die Polizei bittet den Unbekannten jetzt, sich zu melden.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates hinsichtlich des Unfalls am Freitag, 3. November, laufen derzeit, teilt die Polizei mit. Eine Radfahrerin (63, aus Herne) war an dem Tag gegen 9.10 Uhr in Begleitung ihres Sohnes (44) auf der Schulstraße in Richtung Sodinger Straße unterwegs.

Als sie nach links in die Schaeferstraße abbiegen wollte, überholte sie nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ein unbekannter Radfahrer von links. Die 63-Jährige erschrak, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte, so die Polizei. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Radfahrer wollte der Frau offenbar zur Hilfe eilen, wurde aber nach aktuellem Stand vom Sohn der Verletzten im Affekt vertrieben.

Das Verkehrskommissariat bittet den Unbekannten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

