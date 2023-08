Hernerin (37) bei Unfall verletzt - Polizei sucht BMW-Fahrer

Nach einem Unfall in Herne sucht die Polizei Zeugen.

Herne. Bei einem Unfall in Herne ist eine Fußgängerin mit einem schwarzen BMW zusammengestoßen. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine 37-jährige Fußgängerin ist bei einer Verkehrsunfallflucht in Herne am Freitag, 25. August, leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten BMW-Fahrer.

Nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen war die 37-jährige Hernerin gegen 14.20 Uhr zu Fuß auf der Neustraße in Herne-Mitte unterwegs und wollte diese in Höhe der Hausnummer 3 überqueren. Gleichzeitig sei ein unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeugheck und der Fußgängerin, wodurch die Frau zu Boden stürzte, so die Polizei. Der Autofahrer fuhr weg, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Hernerin erlitt leichte Verletzungen. Einen Rettungswagen lehnte die Frau ab. Nach Zeugenangaben sei der unbekannte Autofahrer männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und habe kurze schwarze Haare. Unterwegs war der Mann mit einem schwarzen BMW mit Herner Kennzeichen, teilt die Polizei mit.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des schwarzen BMW sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel