Hernerin (29) bei Unfall mit Auto in Graben geschleudert

Herne/Fröndenberg. Eine 29-jährige Hernerin ist mit ihrem Auto verunglückt. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden ist enorm hoch.

Eine 29-jährige Hernerin ist bei einem Unfall mit ihrem Auto in den Straßengraben geschleudert worden. Die junge Frau und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

An Kreuzung anderes Auto übersehen – drei Menschen im Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich auf dem ländlich gelegenen Haarweg in Fröndenberg im Kreis Unna. Laut Polizei war die 29-Jährige am Donnerstagabend (18. Mai) gegen 19.15 Uhr auf der Straße in Richtung der unter Radsportfans bekannten Eulenstraße unterwegs. Die Frau übersah laut Polizei an einer Kreuzung ein von links kommendes Auto eines 54-jährigen Dortmunders. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro. Auch der andere Autofahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

