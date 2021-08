Hernerin (18) und Baby vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht eine Hernerin und ihr Baby. Die 18-Jährige befindet sich in einem labilen Zustand.

Eine 18-jährige Hernerin und ihr Baby werden vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Es könnte eine Kindeswohlgefährdung vorliegen.

Die Polizei sucht die 18-jährige Tamara P. aus Herne. Sie ist mit ihrem vier Monate alten Säugling unterwegs. Seit Montagabend, 2. August, werden Mutter und Kind vermisst. Zuletzt gesehen wurden die 18-Jährige und ihr Kind an diesem Tag gegen 20.25 Uhr in ihrer betreuten Wohneinrichtung in Herne.

Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass Tamara P. sich in einem psychisch labilen Zustand befindet und ihr Kind nicht selbstständig versorgen kann. Das zuständige Jugendamt kann eine Kindeswohlgefährdung derzeit nicht ausschließen.

Polizei: Hernerin hält sich möglicherweise in Löbau, Sachsen, auf

Die 18-jährige Tamara P. aus Herne und ihr vier Monate alter Säugling werden vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei

Tamara P. ist ca. 1,70 Meter groß und hat pinkfarbene Haare im Dutt. Zuletzt trug sie ein weiß-blaues Oberteil, Nike-Turnschuhe und eine Jogginghose. Sie hat einen schwarzen Kinderwagen dabei. Wie die Polizei mitteilt, gibt es Hinweise darauf, dass sich die Vermisste in Löbau, Sachsen, aufhält.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) sowie jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise auf den Verbleib von Mutter und Kind.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel