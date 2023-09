Hernerin (17) sexuell belästigt: Polizei fahndet nach Mann

Herne. Die Polizei in Herne sucht einen „Schamverletzer“, der eine Jugendliche (17) belästigt hat. Der Unbekannte trug eine Basecap und einen Rucksack.

Ein so genannter Schamverletzer hat am Montag, 4. September, die Polizei auf den Plan gerufen. Ein etwa 30-jähriger Mann hat auf der Schadeburgstraße in Börnig an sich herumgefummelt und damit eine Jugendliche belästigt. Die Polizei fahndet nun nach einem Mann mit Basecap und Rucksack.

Wie die Polizei berichtet, war eine 17-Jährige Hernerin gegen 14.45 Uhr zu Fuß im Bereich der Schadeburgstraße unterwegs, als sie bemerkte, dass ein unbekannter Mann hinter ihr sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als sie einen Passanten um Hilfe bat, suchte der Täter das Weite.

So wird der Mann beschrieben: normale Statur, helle Haut, trug neben weißem Basecap ein weißes T-Shirt, eine kurze, schwarze Hose sowie einen rötlichen Rucksack. Zeugen: 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit -4441).

