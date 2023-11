Herner Wewole-Stiftung lädt wieder ins Weihnachtsdorf

Die Herner Wewole-Stiftung öffnet an zwei Tagen wieder ihr traditionelles Weihnachtsdorf.

Herne. Wer auf der Suche nach einem Präsent ist: Die Herner Wewole-Stiftung öffnet wieder ihr traditionelles Weihnachtsdorf. Wann es stattfindet.

Die Herner Wewole-Stiftung öffnet am Freitag und Samstag, 24. und 25. November, auf dem Gelände der Floristik und Gärtnerei an der Nordstraße 189 ihr Weihnachtsdorf. Das erwartet die Besucher.

„Mit viele Liebe zum Detail haben die Mitarbeitenden des Teilhabe-Anbieters für Menschen mit Behinderungen in Herne und Castrop-Rauxel in ihren Werkstätten zahlreiche Dinge vorbereitet, die auch als Geschenke unter den Weihnachtsbaum passen“, heißt es in der Ankündigung. Dazu gehörten unter anderem Blumengestecke, Krippenfiguren, Feuerkörbe, Schmuck, Buchstützen, Filzarbeiten, Kerzen und filigrane Holzarbeiten.

Beim Weihnachtsmarkt der Wewole-Stiftung können Besucherinnen und Besucher bereits Christbäume bestellen. Foto: Stefan Kuhn

Die Besucher könnten beim Bummel durch die geschmückten Gassen aber nicht nur ihren „Wunschzettel“ abarbeiten, sondern auch die kulinarischen Angebote genießen. Auf dem Herd und damit auch auf der Speisekarte stünden unter anderem Drillinge mit Lachs, eine Champignonpfanne, Currywurst sowie Kuchen und frische Waffeln. Dazu schmecke nicht nur der heiße Glühwein, sondern auch die „Ruhrpott-Bohne“, ein Kaffee aus eigener Produktion.

Bestellungen für Christbäume und Festbraten möglich

Stiftungsvorsitzende Rochus Wellenbrock: „Der Adventsmarkt gehört für uns zu den wichtigsten Veranstaltungen im Jahr. Wir präsentieren nicht nur die Vielfalt unserer Arbeiten, sondern nutzen ihn auch, um persönlich in Kontakt mit Nachbarn sowie allen Freunden und Partnern zu kommen.“

Ergänzt wird das Wewole-Angebot durch Verkaufsstände externer Partner, zu denen unter anderem die Wanne-Eickeler Destillerie „Eicker & Callen“ sowie der „Mondpalast von Wanne-Eickel“ gehören. Und: Für das Weihnachtsfest sind am 24. und 25. November bereits Bestellungen für den Christbaum oder für Gänse, Hühner und Enten möglich.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsdorfes an der Nordstraße 189 in Baukau/Horsthausen: Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr.

