Herner Wewole-Stiftung: Jubiläumsauftakt im Mondpalast

Herne. Die Herner Wewole-Stiftung feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahr gab es eine besondere Vorstellung im Mondpalast.

Eine berührende Aufführung, begeisterte Gäste, stehende Ovationen! Zum Auftakt des Jubiläumsjahres „50 Jahre Wewole-Stiftung“ hatte das Sozialunternehmen in den Mondpalast geladen und dort eine barrierefreie Version der Fußballromanze „Ronaldo & Julio“ mit einem Wewole-Ensemble gezeigt.

Die über 150 Gäste spendeten den Schauspielerinnen und Schauspielern immer wieder Szenenapplaus, klatschten und sangen im Takt mit. „Mehr geht nicht. Das war eine unglaubliche Leistung“, bedankte sich der Stiftungsvorsitzende Rochus Wellenbrock nach der Vorstellung mit einer tiefen Verbeugung bei seinem Ensemble und der Regisseurin Anja Balzer.

„Inklusion und nicht behüten“

Bevor sich der Vorhang im Mondpalast geöffnet hatte, hatten zwei Stadtoberhäupter der Wewole-Stiftung gratuliert. Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda: „Für mich als Oberbürgermeister ist das Engagement der vielen Mitarbeitenden, Förderern und Unterstützer der Wewole-Stiftung ein Glücksfall. Die vielfältigen Angebote und Projekte leisten einen wertvollen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen und sorgen gleichzeitig für mehr Lebensqualität für alle Menschen in Herne und Castrop-Rauxel. So erfolgreich kann es weitergehen!“ Rajko Kravanja, Bürgermeister von Castrop-Rauxel, ergänzte: „Inklusion und nicht behüten wie damals vor 50 Jahren – das ist heute der Anspruch, den die Stiftung hat und wunderbar erfüllt. Die Möglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu werken, zu wohnen und zu leben, geht in Herne, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel dank Ihnen.“

Stiftungsvorstand Rochus Wellenbrock: „Bei allen Jubiläumsveranstaltungen wird der Mensch im Mittelpunkt stehen.“ Foto: Arne Pöhnert

Die Vorstellung im Mondpalast war der Auftakt zu zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Bei allen wird, dies versprachen Rochus Wellenbrock und Wewole-Finanzvorständin Anne Krüger, „immer der Mensch im Mittelpunkt stehen. Denn wir feiern nicht uns, sondern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Permanentes Wachstum seit 50 Jahren

1968 wurde in Herne und Castrop-Rauxel die Idee einer „Werkstatt für Behinderte“ (WfB) geboren, ein Jahr später gab es erste Verhandlungen über den Kauf eines Grundstückes an der Langforthstraße in Horsthausen. Dort, wo die Wewole heute noch ihren Stammsitz hat, nahm die WfB am 1. Juli 1973 ihre Arbeit auf und vergrößerte sich im Laufe der Jahre ständig, personell wie räumlich. Ende 2016 wurde aus der WfB die Wewole, dahinter verbergen sich die drei Begriffe Werken, Wohnen und Lernen. Aufgabe war es, die Wohn- und Werkstätten zu einem modernen und zukunftsorientierten Sozialunternehmen umzubauen. Immer mit dem Ziel: Vielfalt zu fördern und den Menschen in den Vordergrund zu stellen – nicht sein Handicap. Heute begleitet das Sozialunternehmen mit 370 Fachkräften mehr als 1200 Menschen mit Behinderungen in Herne und Castrop-Rauxel.

Weitere Informationen:www.wewole.de, www.facebook.com/wewole.stiftung

