Herne. Der Weihnachtsmarkt in Herne-Mitte ist eröffnet worden. Im Mittelpunkt steht ein großer Weihnachtsbaum aus 250 Tannen. Das erwartet die Besucher.

Herner Weihnachtsmarkt lockt mit Baum aus 250 Tannen

Am Donnerstagabend ist der Herner Weihnachtsmarkt auf dem Robert-Brauner-Platz und dem Boulevard Bahnhofstraße eröffnet worden. Bis zum 23. Dezember haben Stände mit Getränken und Speisen geöffnet, in der Karitativen Hütte bieten Vereine ihre Waren an.

Im Mittelpunkt des Herner Weihnachtsmarkts steht ein rund zehn Meter großer Weihnachtsbaum aus über 250 Tannenbäumen. Auf einer Bühne gibt es an 15 Tagen Live-Musik von Bands, Duos und Chören sowie Unterhaltung für Kinder und Erwachsene. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10.30 bis 20, Sonntag 13 bis 20 Uhr (Totensonntag, 24. November, 18 bis 20 Uhr).

Kulinarische Neuheiten

„Ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Zeit auf dem Herner Weihnachtsmarkt. In der gemütlichen Atmosphäre können Sie sich zurücklehnen und innehalten, die Zeit Revue passierenlassen. An Treffpunkten wie diesen geht es darum, der Stadt gemeinsam ein Gesicht zu geben“,so Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda in seinem Grußwort.

Der Herner Weihnachtsmarkt kann auch einige Neuheiten präsentieren: Hanno Dähne bereichert in diesem Jahr mit seinem Bierhaus das gastronomische Angebot. Hier stellt er seine selbst gebrauten Biersorten vor, die schon von der Cranger Kirmes bekannt sind. Thorsten Bordihn fährt amerikanische Spezialitäten auf wie das klassische Philly Cheesesteak-Sandwich, aber auch deftige regionale Eintöpfe. Neu dabei ist außerdem ein Stand mit Spiralkartoffeln. Die Crêpes-Lounge auf dem Robert-Brauner-Platz hat Trinkschokolade in ihr Programmaufgenommen.