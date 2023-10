Herner Verkehrsachse könnte am Wochenende gesperrt werden

Herne. Die Herbstferien sind Baustellen-Saison. Am Wochenende könnte eine Herner Verkehrsachse voll gesperrt werden - wenn das Wetter mitspielt.

In Herne könnte am kommenden Wochenende eine größere Verkehrsbehinderung bevorstehen. Der Grund: Eine Hauptachse könnte wegen Asphaltarbeiten voll gesperrt werden - wenn das Wetter mitspielt.

Konkret plant die Stadt, dass der Westring von Freitag, 13. Oktober (20 Uhr) bis Montag, 16. Oktober, 5 Uhr), zwischen dem Kreisverkehr an der Forellstraße und der Germanenstraße beidseitig voll gesperrt wird. Grund dafür seien Arbeiten an der Straßendecke, teilt die Stadt mit.

Ob die Arbeiten tatsächlich beginnen, sei allerdings stark wetterabhängig. Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr werde die Entscheidung kurzfristig treffen.

Der geplante Ablauf: Die Asphaltfräsarbeiten beginnen am Freitag gegen 20 Uhr und werden bis in die Nacht andauern. Während dieser Zeit wird es zu Lärmbelästigungen begleitend von Hupgeräuschen kommen, die sich aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden lassen. In der Nacht auf Samstag werden die Asphaltschichten aufgetragen. Nach entsprechender Auskühlzeit des Asphalts wird am Sonntag, wenn die Witterung es erlaubt, ein Großteil der Fahrbahnmarkierung aufgetragen.

Durch die Vollsperrung ist die Verbindung von und nach Recklinghausen über den Westring unterbrochen. Eine mögliche Umgehung ist die Bahnhofstraße, um zum Beispiel aus Norden kommend zur A42-Anschluss-Stelle Baukau zu kommen.

