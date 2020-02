Herner Verbraucherzentrale informiert über 24-Stunden-Pflege

Herne. Herner Verbraucherzentrale und Volkshochschule informieren über die 24-Stunden-Betreuung. Dabei gibt es einige rechtliche Details zu beachten.

Verbraucherzentrale und Volkshochschule bieten in Kooperation am kommenden Dienstag eine Informationsveranstaltung zu den Rahmenbedingungen einer 24-Stunden-Betreuung für ältere Menschen.

Viele ältere Menschen haben den Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Steigt jedoch der Betreuungsbedarf, können die Betroffenen nicht über längere Zeit in ihrer Wohnung alleine bleiben. Schnell wird darüber nachgedacht, ob nicht eine ausländische Haushaltshilfe bzw. Betreuungskraft hier Abhilfe schafft.

Allerdings entspricht eine 24-Stunden-Betreuung nicht den gesetzlichen Regelungen, so Veronika Hensing, Leiterin der Verbraucherzentrale Herne. Denn das deutsche Arbeitsrecht lässt keine ununterbrochene Tag- und Nacht-Betreuung durch eine einzige Person zu. Die Werbeversprechen der verschiedenen Dienstleister, die mit 24-Stunden-rund-um-die-Uhr-Versorgung locken und preisgünstig beworben werden, sind daher genau zu prüfen. Gerade rechtlich sollten bei dieser Lösung einige Fallstricke bedacht werden.

Welche Beschäftigungsmodelle gibt es? Welche Voraussetzungen muss ich als Haushalt erfüllen und welche Alternativen können unter anderen auch durch die Pflegeversicherung können genutzt werden?

Diese und weitere Fragen werden bei einer Informationsveranstaltung des Pflegewegweisers der Verbraucherzentrale für pflegende Angehörige und Pflegebedürftige in Kooperation mit der VHS Herne am kommenden Dienstag, 18. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr im Haus am Grünen Ring, Wilhelmstraße 37 in Wanne, geklärt. Ellen Tenkamp, Referentin für Recht über die Beschäftigung von ausländischen Haushalts-und Betreuungskräften, informiert und beantwortet die Fragen der Ratsuchenden. Eine Anmeldung bei der VHS Herne ist notwendig und möglich unter 02323-163584 oder per mail an: vhs@herne.de

Weitere Info: www.pflegewegweiser-nrw.de/modelle-und-kosten