Herner Verbraucherzentrale gibt Tipps für Weihnachts-Spenden

Herne. Die Weihnachtszeit ist oft auch Spendenzeit. Die Herner Verbraucherzentrale gibt Tipps: So gelangen Geldspenden in die richtigen Hände.

In der Weihnachtszeit spenden viele Menschen Geld an wohltätige Organisationen. Doch jede Spende soll gut durchdacht sein, warnt die Verbraucherzentrale NRW – und gibt Ratschläge für Spenderinnen und Spender. „Nicht jede Organisation, die für Spenden wirbt und verspricht, Gutes zu bewirken, ist auch seriös“, so Veronika Hensing, Leiterin der Herner Verbraucher-Beratungsstelle.

Keine vorschnellen Entscheidungen – warnt die Verbraucherzentrale Herne

Sie rät davon ab, sich vorschnell zu einer „unbedachten“ Spende überreden zu lassen, beispielsweise auf der Straße oder an der Haustür. „Wer eine Organisation nicht kennt und unsicher ist, wie seriös sie ist, sollte sich neben Informationsmaterial auch einen Überweisungsträger von der sammelnden Organisation geben lassen“, teilt die Verbraucherzentrale mit. Auch bei Spendenaufrufen über soziale Medien sei zu empfehlen: „nicht voreilig spenden, sondern sich gut informieren“.

Zudem sollten Spenderinnen und Spender die Seriosität der jeweiligen Organisation prüfen. „Eine seriöse Organisation offenbart in ihrem Geschäftsbericht, wofür das Geld aus Spenden oder Mitgliedsbeiträgen ausgegeben wird“, so die Verbraucherzentrale, „Der größte Anteil sollte für den guten Zweck verwendet werden.“ Die Gemeinnützigkeit der Organisation sei ein Indiz für Glaubwürdigkeit.

„Professionell gestaltete Internetseiten können zwar vordergründig einen glaubwürdigen Eindruck erwecken, aber erst ein Blick ins Impressum verrät, wer hinter der Homepage steckt.“ Im Zweifelsfalle empfiehlt die Herner Beratungsstelle nachzulesen, was andere Quellen über die jeweilige Organisation äußern.

Zentralinstitut für soziale Fragen vergibt Spendensiegel

Außerdem könnten Verbraucherinnen und Verbraucher auf das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) achten. Allerdings könnten sich kleinere Hilfsorganisationen oft nicht die Prüfung des DZI leisten. „Wenn ein Verein in der DZI-Liste fehlt, bedeutet dies also nicht zwangsläufig, dass er unseriös ist“, teilt die Verbraucherzentrale mit, „Trägt ein Spendenaufruf den DZI-Sternenkranz, ist hingegen garantiert, dass die Organisation eindeutig und sachlich wirbt, sparsam wirtschaftet und nachprüfbar ausweist, wie das gespendete Geld verwendet wird.“

Was Spendenaufrufe via Post anbelangt, sei auch hier die Überprüfung der Glaubwürdigkeit ratsam. „Vorsicht ist geboten, wenn die Werbepost – statt Daten und Fakten zu liefern – allein auf Gefühle zielt.“ Glaubwürdiger als emotionsgeladene Texte seien aussagekräftige Informationen und „authentische Fotos mit einem erkennbaren Bezug zum jeweiligen Spendenzweck und transparente Einblicke in die Spendenverwertung“.

