Herner Verbraucherzentrale bietet Infotag zu Zahnersatz

Die Verbraucherzentrale Herne bietet am Dienstag, 10. November, einen kostenlosen Beratungstag zum Thema Zahnersatz an.

Krone, Brücke oder Prothese: Anders als bei vielen anderen ärztli­chen Leistungen müssen Patienten bei Leistungen zum Zahnersatz einen hohen Eigenanteil leisten. Seit 1. Oktober übernehmen ge­setzliche Krankenkassen hierfür 60 statt 50 Prozent der Kosten der Regelversorgung als Festzuschuss. Wer anhand seines Bonusheftes jährliche Kontrolltermine beim Zahnarzt nachweist, erhält einen noch höheren Bonus.

Weil Patienten bei Anwendung der Regelungen oft unsicher sind, bietet die Verbraucherzentrale Herne eine unabhängi­ge und kostenlose Beratung rund um Behandlungen, Kosten und Pa­tientenrechte beim Zahnersatz an: am 10. November von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr in der Beratungsstelle in der Freiligrathstraße 12 in Herne-Mitte.

Coronabedingt wird bis zum Montag, 9. November, um eine verbindliche Anmel­dung zum Beratungstermin per Telefon während der Servicezeiten unter 02323-960 42 50 oder E-Mail herne@verbraucherzentrale.nrw gebeten. Ratsuchende sollten vorhandene Dokumente (etwa Heil- und Kostenpläne oder Rechnungen) zu ihrem Termin mitbringen. Weitere Informationen online unter www.verbraucherzentrale.nrw/aktionstag-zahnersatz.

Servicezeiten der Beratungsstelle: Montag, 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 9 bis 13 und 14 bis 17.30 Uhr; Donnerstag, 9 bis 13 und 14 bis 17.30 Uhr; Freitag, 9 bis 13 Uhr.

