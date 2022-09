Herner Unternehmen erhält Nachhaltigkeits-Preis

Herne. Neumarkter Lammsbräu, Produzent von Bio-Getränken, hat zum 21. Mal seinen Preis für Nachhaltigkeit verliehen. Eine Auszeichnung ging nach Herne.

Neumarkter Lammsbräu, Produzent von Bio-Getränken und erster Hersteller von Bio-Bier in Deutschland, hat zum 21. Mal seinen Preis für Nachhaltigkeit verliehen. Diesmal ging eine Auszeichnung nach Herne.

In der Kategorie „Treiber der Kreislaufwirtschaft“ wurde Nicola Henseler mit ihrem Start-up „Fairnica“ ausgezeichnet. Das Geschäftsmodell kann so skizziert werden: Verbraucher leihen sich bei Fairnica die Modeartikel gegen eine monatliche Gebühr. Die Kleidung wird ihnen dann nach Hause geschickt. Nach einem halben Jahr geht die Ware in den Besitz des Kunden über, vorausgesetzt, er hat alle Rechnungen beglichen. Die Firma stellt auch Sortimente, so genannte Kapseln, aus mehreren Kleidungsstücken zusammen, die in unterschiedlichen Kombinationen getragen werden können. Das Unternehmen verwendet ausschließlich fair produzierte und hochwertige Kleidungsstücke kleinerer Fair-Fashion-Labels.

Nicola Henseler hat Fairnica 2018 mitgegründet. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer der Neumarkter Lammsbräu: „Eine enkeltaugliche Welt, in der auch kommende Generationen gut leben können, erscheint gerade in diesen Tagen mehr denn je bedroht. Der Klimawandel ist kein abstraktes Thema mehr, sondern für uns alle in Form von Dürre, Unwettern und Wasserknappheit auch im Alltag deutlich spürbar geworden. Umso mehr freuen wir uns über die vielen Menschen, Unternehmen und Projekte, welche die Herausforderungen unserer Zeit angenommen und ein herausragendes Engagement für mehr Nachhaltigkeit entfaltet haben. Mit dem Neumarkter Lammsbräu Preis für Nachhaltigkeit wollen wir dieses Engagement belohnen und Mut machen, weiter voranzugehen. Denn wirklich nachhaltig können wir nur gemeinsam sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel