Herner Tierheim: Schüchterne Katzen suchen neues Zuhause

Herne. Zwei schüchterne Katzen aus dem Herner Tierheim suchen ein neues Zuhause. Zum Glücklichsein brauchen sie vor allem: Geduld und Hühnchen.

Anya und Gerrit suchen ein neues Zuhause. Die beiden Katzen kamen als Fundtiere ins Tierheim Herne-Wanne und haben vermutlich lange auf sich alleine gestellt draußen überleben müssen, teilt das Tierheim mit.

Menschen gegenüber zeigten sich beide noch sehr skeptisch und schüchtern. Aggressiv reagierten sie nie, aber so ganz geheuer seien ihnen die Menschen noch nicht. „Allerdings haben sie in unserer Obhut schon riesige Fortschritte gemacht und tauen immer mehr auf. Bei ihrer Entwicklung sind wir sicher, dass sie in einem neuen Zuhause noch weiter auftauen werden und sich ihren Menschen immer weiter öffnen werden“, so das Tierheim. Vor allem, wenn es in ihrem neuen Zuhause Leckerchen gebe, würden sie sich bestimmt schnell wohlfühlen. Gekochtes Hühnchen gehöre da eindeutig mit zu ihren Favoriten.

Lesen Sie auch:Tier des Monats: Der hübsche Bela sucht ein neues Zuhause

Die zwei Katzen brauchen Geduld und Hühnchen

„Unser hübsches Pärchen wünscht sich Menschen, die sich bewusst sind, dass sie Zeit brauchen, um sich an neue Menschen zu gewöhnen. Die, die Liebe und Geduld aufbringen und sich über jeden noch so kleinen Fortschritt freuen und die positive Entwicklung nicht erzwingen wollen.“ Geduld und Hühnchen, das sei bei beiden gefragt und bestimmt werde ihnen die Ruhe und Sicherheit eines eigenen Körbchens helfen, sich weiter öffnen zu können, so das Tierheim.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die beiden Katzen lernten sich im Tierheim kennen und seien seitdem unzertrennlich. „Die beiden mögen sich einfach so sehr, so dass wir sie nicht mehr trennen wollen. Trotzdem genießen sie auch den Kontakt mit den anderen Katzen und wir könnten uns gut vorstellen, dass sie auch mit schon vorhandenen Katzen im neuen Zuhause gut klar kommen und vielleicht würden diese auch noch weiter zu ihrer Entwicklung beitragen“, so die Einschätzung des Tierheims. Kinder im neuen Zuhause sollten verstehen können, dass beide ihren Freiraum benötigten und sich gerne in ihrem Tempo an das neue Leben gewöhnen möchten.

Außerdem würden Anya und Gerrit gerne wieder die Möglichkeit haben, Freigang zu bekommen, „natürlich erst nach einer Eingewöhnungszeit, in der sie ihr neues Zuhause und die Menschen kennenlernen können“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel