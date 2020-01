Herner Theatergruppe präsentiert Stück über „Superhelden“

Manchmal ist es gesünder, auch mal „Nein“ zu sagen. Das ist eine Lektion, die im Falle von Hans Schimmels Komödie „Auch Superhelden sind nur Menschen“ doch eher unorthodoxe Maßnahmen mit sich bringt. Diese führen letzten Endes in ein herrliches Chaos. Am Wochenende war Premiere des Stücks.

„Auch Superhelden sind nur Menschen“ handelt von dem chronischen Ja-Sager Manni Bühl (Hartmut von der Heydt), aufgeführt im Gemeindehaus der St. Barbara-Kirche in Horsthausen vor knapp ausverkauften Saal. Und wäre es nicht schon schlimm genug, dass der wohl gutherzigste aller Menschen es all den anderen immer recht machen will, so ist bei seinem besten Freund Rudi Radler (Norbert Lypiak) auch etwas nicht ganz richtig im Oberstübchen: Der sieht sich in seinem paranoiden Wahn verfolgt von Abhördiensten und Strahlung aus den Weiten des Universums, die ihn trotz Aluhutes nicht davon abhalten, seinem besten Kumpel den Rücken frei zu halten.

Dann geht er auch den Nachbarn auf die Nerven

Manchmal braucht man einfach Schutzengel: Clementine (Silke Piechowiak, links) und Albertine (Ainhoa Linke). Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Doch da gut gemeinte Worte bloß auf taube Ohren stoßen, wird mehr oder weniger professionelle Hilfe einer Hypnotiseurin (Inge Lypiak-Schreiner) herangezogen, die jedoch die Ausgangslage, gelinde gesagt, verschlimmbessert. Als Supermanni schwingt er sich einen Ösenvorhang um und geht nun auch den eigenartigen Nachbarn auf die Nerven, nicht zuletzt seinem persönlichen Schutzengel (Ainhoa Linke), den er zu Höchstleistungen antreibt.

Wie das bei einer Laien-Theatergruppe nicht unüblich ist, neigen die Schauspieler anfangs zur Überartikulation und müssen erst ihr Timing finden, was jedoch nach einiger Zeit im Rampenlicht die teils überraschend cleveren Dialoge vorantreibt. Auch das einfache Bühnenbild weiß zu überzeugen und zeichnet ein authentisches Bild der Wohnsituation des tragischen Protagonisten.

Abschied wird zum 25-jährigen Jubiläum eingeläutet

Leider sorgen die an der Decke angebrachten Mikrofone nicht nur dafür, dass auch in den hintersten Reihen jedes Wort klar zu verstehen ist, sondern sie sorgen auch für Störgeräusche und überpräsente Lachern hier und für Irritation dort. Auch, dass manch’ einer im Publikum scheinbar zum ersten Mal ein Theaterstück besucht und in der zweiten Hälfte seelenruhig nach dem bimmelnden Handy kramt, geht zumindest beim wiederholten Male auf die Nerven.

Lokales Inszenierungen seit 1995 Seit 1995 inszeniert die Theatergruppe St. Barbara Horsthausen im Untergeschoss der Kirche Stücke und legt dabei vor allem Wert auf die Gemeinschaft. Die Aufführungen finden jedes Jahr an vier Wochenenden im Januar und/oder Februar statt. Die weiteren Termine diesmal: Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, sowie 1. und 2. Februar im Gemeindehaus An der Barbarakirche. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf (mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus). Telefonische Vorbestellungen in der gleichen Zeit unter Tel. 0151/20543615 . Drehbuchautor Hans Schimmel wurde in der Kurpfalz geboren und schreibt nach eigenen Angaben ausschließlich Komödien, da seiner Meinung nach das Leben selbst schon ernst genug sei.

Zum Glück ist mit Hartmut von der Heydt ein Hauptdarsteller gefunden, der nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Knapp zwölf Jahre lang habe er bereits Kabarett gespielt und vor fünf Jahren mit der Theatergruppe St. Barbara Horsthausen erstmalig auf der Bühne gestanden.

Nach einem Jahr Abstinenz feiert die Gruppe in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, was auch einen Abschied bedeutet: „Das heute war die erste Aufführung des letzten Stückes. Das liegt zum einen an dem hohen Aufwand und dem steigenden Alter der Schauspieler“, erzählt Regisseur Norbert Lypiak nach der gefeierten Aufführung. Wie es für die beiden Laiendarsteller und die gesamte Theatergruppe nun weitergeht, können beide (noch) nicht sagen und auch nicht, ob es ein Abschied für die Ewigkeit ist. Aber wenn an diesem Abend eines gelehrt wurde, dann: „Sag niemals nie.“