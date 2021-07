Herner Talentkolleg berät Jugendliche, die studieren möchten

Herne. Während der Pandemie hatten Jugendliche kaum Zugang zu Orientierungsangeboten. Das Herner Talentkolleg berät deshalb zu Fragen des Studiums.

Jugendliche hatten während der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkten Zugang zu beruflichen Orientierungsangeboten wie Berufsmessen oder individuelle Beratungsangebote. Folge: Nach dem (Fach-)Abitur sind noch viele Fragen zur eigenen Zukunft offen. Das gilt auch für diejenigen, die sich jetzt um einen Studienplatz bewerben wollen. Als Ergänzung zum Online-Angebot der Zentralen Studienberatung bietet die Talentförderung der Westfälischen Hochschule deshalb seit 1. Juli eine Unterstützungs-Offensive.

Diese kann helfen, eine Reihe von Fragen zu klären. Was muss ich bei einer Bewerbung um einen Studienplatz beachten? Wie funktioniert der Einschreibeprozess an einer Hochschule? Welche Dinge muss ich bis zum Beginn eines Studiums noch klären? „Viele offene Fragen sorgen aktuell für eine hohe Nachfrage nach konkreter Unterstützung bei der Bewerbung um einen Studienplatz. Das gilt gerade für Abiturientinnen und Abiturienten, die als erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen wollen und sich mitunter so fühlen, als würden sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen“, sagt Laura Estner, Talentscout der Westfälischen Hochschule und Koordinatorin der Sonderaktion.

Jugendlichen Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen

Die Talentförderung bietet daher zusätzlich zum Angebot der Zentralen Studienberatung den ganzen Juli über hunderte Zusatztermine auch am Talentkolleg in Herne an. Auch zusätzliche digitale Sprechstunden und spezielle Vorbereitungsworkshops werden angeboten. „Wir wollen mit dieser Sonderaktion unseren Jugendlichen entgegengehen und Mut machen, den nächsten Schritt anzugehen“, so Laura Estner.

Die individuellen Beratungen finden im Talentkolleg Ruhr an der Viktor-Reuter-Straße 33 statt. Zudem besteht die Möglichkeit, Termine auch online wahrzunehmen. Termine für die individuelle Beratung (bis 30. Juli jeweils montags bis freitags) können über den Ticket-Shop https://nrw-talentzentrum.ticket.io gebucht werden. Zusätzlich ist montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr eine Hotline eingerichtet für Fragen rund um die Bewerbung um einen Studienplatz: 0209 9596-9196. Weitere Informationen zur NRW-Talentförderung unter www.nrw-talentzentrum.de

