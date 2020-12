Herner Südpool öffnet zur Verlängerung der Jahreskarten

Herne. Der Herner Südpool öffnet ab Montag, 14. Dezember, damit Inhaber ihre Dauerkarten verlängern können - und sich so einen günstigeren Tarif sichern.

Obwohl die Bäder bundesweit aufgrund der aktuellen Covid-Beschlüsse geschlossen sind, öffnet der Südpool an der Bergstraße dennoch von Montag, 14. Dezember bis Freitag, 18. Dezember, vor Weihnachten sein Foyer, um den Inhabern von Dauerkarten für das neue Jahr 2021 eine Verlängerungsoption einzuräumen. Und dies zu den noch gültigen Tarifen des laufenden alten Jahres.

Lothar Przybyl, Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft: „Einerseits verlängern wir sämtliche Dauerkarten ohnehin um die Anzahl der Wochen und Monate, in denen unsere Gäste aufgrund des Lockdowns nicht das Bad nutzen konnten. Andererseits können jetzt schon diese Karten in die Zukunft hinein um bis zu zwölf weitere Monate zum alten Tarif verlängert werden, bestenfalls bis in das Jahr 2022 hinein.“ Inhaber einer Dauerkarte sollten diese daher unbedingt mitbringen, teilt die Herner Bädergesellschaft mit.

Schwimmutensilien als Weihnachtspräsent zu kaufen

Zusätzlich bietet die Bädergesellschaft während dieser Zeit vielfältige Produkte aus ihrem Badeshop zum Verkauf an, die als kleine Weihnachtsüberraschungen immer wieder gut ankommen. „Ob Badetuch oder Schwimmbrille, Bikini oder Badehose, Saunakilt oder Bademantel – das Angebot soll jetzt schon Vorfreude auf eine Wiedereröffnung der Herner Schwimmbäder machen“, so Lothar Przybyl.

Die Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9:00 - 16:00, Do: 11:00 – 18:00 Uhr. Natürlich gelten die aktuellen Hygiene- und Sicherheitshinweise. Der Einlass wird nur unter Einhaltung der Abstandsregelungen gewährt, bereits ab dem Parkplatz besteht die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Hände sind beim Betreten des Bades über bereitgestellte Spender zu desinfizieren.