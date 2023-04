Herner Straßen sollen durch EU-Projekt verbessert werden

Herne. Herne wird Partner eines europaweiten Digitalisierungsprojektes. Damit soll sich unter anderem die Verkehrssituation verbessern.

Die Stadt Herne wird Partner im europaweiten Digitalisierungsprojekt „BeOpenAI“ und erhält Fördermittel von der Europäischen Kommission in Höhe von über 300.000 Euro. Das teilt die Stadt mit. In dem bis Juni 2025 andauernden Förderzeitraum sollen sogenannte hochwertige Datensätze, wie zum Beispiel Geo- und Mobilitätsdaten, durch Aufbereitung von Künstlicher Intelligenz auf speziellen Datenplattform integriert werden.

Lesen Sie auch:Schlaglöcher sollen mit neuer KI-Technik verhindert werden

Das Projekt werde erste Elemente für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und Machine-Learning beinhalten und maßgeblich zur Entwicklung neuer Technologien beitragen, so die Stadt. Auch die Bürgerinnen und Bürger und die Herner Wirtschaft profitierten von dem komplexen EU-Projekt. „Langfristig tragen die Ergebnisse dazu bei, dass die Verkehrsinfrastruktur verbessert und mögliche Staus rechtzeitiger erkannt werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Außerdem erhielten Unternehmen dank des Projekts Innovationen aus erster Hand, um neue Lösungen entwickeln zu können. Auch ein Plus an Sicherheit sei aufgrund frühzeitiger Warnungen zu erwarten. Hierbei gehe es um die Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Vermeidung von Krisensituationen bei Großveranstaltungen. Zugleich werde der Datenaustausch zwischen Kommunen zukünftig optimiert, so die Stadt.

Qualität der Herner Straßen soll verbessert werden

„Wir wollen mit Hilfe der Digitalisierung dazu beitragen, dass Herne eine lebenswertere Stadt wird“, betont Pierre Golz, Leiter des Fachbereichs Digitalisierung. Neben achtzehn weiteren Projektpartnern aus acht verschiedenen EU-Ländern gehört die Herne.Digital GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Stadt Herne, zu dem Konsortium. Des Weiteren zählen unter anderem die Städte Neapel (Italien), Cartagena (Spanien), Molina (Spanien) und die Region um Athen (Griechenland) zu den Projektteilnehmern.

++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: ++

Mit Hilfe des Verfahrens werde die Qualität der Straßen in Herne dauerhaft verbessert und die Belastungen durch Bauzeiten verringert, so die Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger und Verkehrsteilnehmende bekämen zukünftig mehr Informationen, da im Zuge der kontinuierlichen Befahrungen Informationen wie Verkehrsbelastung, Verkehrsfluss, Parken am Straßenrand oder Verkehrsschilder erfasst werden könnten.

Informationen zu den aktuellen und geplanten Baumaßnahmen könnten perspektivisch über die Herne-App an Bürger ausgespielt werden. Darüber hinaus würden verbesserte Mobilitätsangebote und die Erhöhung der Sicherheit rund um die Cranger Kirmes Gegenstand des mehrjährigen Projekts sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel