Herner Stadtwerke suchen Mitglieder für neuen Kundenbeirat

Herne. Die Stadtwerke Herne wollen mit ihrem Kundenbeirat in die dritte Amtszeit gehen. Dafür suchen sie 15 Hernerinnen und Herner, die sich engagieren.

Die Stadtwerke Herne suchen für die dritte Amtszeit ihres Kundenbeirats ab sofort 15 Bürgerinnen und Bürger, die sich bei neuen Energiedienstleistungen oder geplanten Effizienzprojekten des Lokalversorgers einbringen möchten.

2016 wurde der Kundenbeirat der Stadtwerke ins Leben gerufen – als einer der ersten in Deutschland. Seitdem treffen sich die Mitglieder zweimal pro Jahr, um sich aus erster Hand über aktuelle Pläne der Stadtwerke zu informieren und ihre Ideen beizutragen. „Die Meinung unserer Kundinnen und Kunden ist uns bei der Weiterentwicklung unserer Services sehr wichtig“, betont Stadtwerke-Vorstand Ulrich Koch.

Wer für die kommenden drei Jahre als Kundenbeirat aktiv werden will, kann sich bis zum 15. April unter www.stadtwerke-herne.de/kundenbeirat oder telefonisch (02323/592-809) bewerben. Anmeldungen liegen auch in den Kundencentern der Stadtwerke am Berliner Platz in Herne-Mitte und an der Hauptstraße in Herne-Wanne aus.

