Herner Stadtwerke rufen Bevölkerung zum Energiesparen auf

Herne. Die Herner Stadtwerke rufen die Bevölkerung zum Energiesparen auf. Jeder Beitrag zähle. Stadtwerke geben Tipps und bieten persönliche Beratung.

„Herne spart Energie – Gemeinsam gegen die Krise“. Unter diesem Motto rufen die Stadtwerke alle Hernerinnen und Herner angesichts der angespannten Lage auf dem Gasmarkt zum Energiesparen auf und bieten gleichzeitig Unterstützung dabei an.

„Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Jeder Beitrag zählt. Und zwar jetzt“, lautet der eindringliche Appell von Stadtwerke-Vorstand Ulrich Koch. „Auch wenn wir angesichts sommerlicher Temperaturen aktuell keinen Mangel empfinden, müssen wir jetzt Gas sparen, damit die Speicher im Winter gefüllt sind.“

Erdgas hat 13 Prozent Anteil an bundesweiter Stromerzeugung

Die Stadtwerke haben zur Unterstützung ihrer Kunden unter www.stadtwerke-herne.de/energiesparen Energiespartipps und Links zusammengestellt. Dabei geht es sowohl ums Gas- als auch ums Stromsparen. Denn Erdgas hat einen Anteil von rund 13 Prozent an der bundesweiten Stromerzeugung. Auf der Homepage der Stadtwerke steht außerdem eine Broschüre zum Download bereit, die auch in den beiden Kundencentern in Herne und Wanne-Eickel ausliegt. Auf ihren Social-Media-Kanälen posten die Stadtwerke Herne künftig regelmäßig Tipps. Wer noch zusätzliche Informationen benötigt, kann auf der Aktionsseite im Internet einen Termin für eine kostenlose persönliche Verbrauchsberatung buchen.

Herner Stadtwerke bieten einen Abschlags-Check

Um Nachzahlungen zu vermeiden, bieten die Stadtwerke als Service einen Abschlags-Check an. Dieser ist im Online-Kundencenter unter www.service.stadtwerke-herne.de mit einer Rechnungssimulation, per Mail (kundenservice@stadtwerke-herne.de) oder telefonisch unter 02323/592-555 möglich. Erste Kunden werden parallel schriftlich über Abschlagsanpassungen informiert. Weitere Beratungsaktionen sind in Planung.

Außerdem kooperieren die Stadtwerke und die Herner Wohnungsbaugesellschaften, um gemeinsam die Mieter der zum größten Teil gasversorgten Wohnungen anzusprechen. Auch intern haben die Stadtwerke ein Effizienzprogramm in der Umsetzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel