Herner Stadtbücherei feiert Nacht der Bibliotheken im Netz

Herne. Die Stadtbücherei Herne plant die „Nacht der Bibliotheken“ online. Mit einem Youtuber, einem Kabarettisten und natürlich vielen Büchern.

Eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: Die „Nacht der Bibliotheken“ findet, wie geplant, am Freitag, 19. März, statt – allerdings nicht als analoge Veranstaltung mit vielen Besucherinnen und Besuchern vor Ort. Stattdessen bringt die Herner Stadtbibliothek ihre Angebote direkt nach Hause: Die „Nacht der Bibliotheken“ geht ins Netz und macht damit die Stadtbibliothek Herne im digitalen Raum sichtbar.

Höhepunkte des Abendprogramms sind ab 20 Uhr unter anderem ein Livestream mit dem YouTuber Mirko Drotschmann alias MrWissen2Go zum Thema Fake News, eine Lesung mit Kabarettist Ludger K. zu Bibliotheken früher und heute sowie eine Lesung für Kinder mit Martin Baltscheit. Das Programm ist auf der Homepage der Stadtbibliothek zu finden.

Kinder bekommen Goodie Bags

Als besonderes Glanzlicht für Kinder lesen Mitarbeiterinnen und Vorlesepatinnen unter dem Motto „Bei Anruf Geschichte…“ live am Telefon vor. Kinder können sich bis zum 18. März unter 02323 16 28 01 oder per E-Mail an stadtbibliothek@herne.de anmelden. Damit alle die „Nacht der Bibliotheken“ daheim ausgiebig feiern und mitmachen können, verteilt die Stadtbibliothek im Vorfeld kostenlose Goodie Bags, gefüllt unter anderem mit Popcorn, einem Kochlöffel zum „Mitmischen!“, einem Comic mit den Bibliotheksmaskottchen und vielem mehr.

Die Tüten können kontaktlos abgeholt werden: Montag, 8. März, 9.30–12.30 Uhr: Buschmannshof in Wanne-Mitte; Dienstag, 9. März, 9.30-12.30 Uhr: Edmund-Weber-Straße/Marktstraße in Röhlinghausen; Donnerstag, 11. März, 15–17.30 Uhr: Marktplatz in Sodingen; Freitag: 12. März, 9.30–12.30 Uhr: City Center in Herne-Mitte oder nach Absprache in den Bibliotheken in Herne-Mitte und Wanne. Das Fahrzeug der Junior-Fahrbibliothek ist als Werbeträger vor Ort.