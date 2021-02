Herner Stadtbibliothek vergisst im Lockdown Leseratten nicht

Herne. Die Büchereien in Herne und Wanne bleiben auch im Lockdown aktiv. Das Online-Angebot ist groß, und es können Medien bestellt werden.

Die Stadtbibliothek bleibt geschlossen, aber sie schläft nicht. Hier zur Erinnerung noch einmal ein paar Angebote, die auch während des Lockdowns bis zum 14. Februar zu nutzen sind.

So bietet die Stadtbibliothek ihren Leserinnen und Lesern einen kontaktlosen Abholservice für bestellte Medien an. Bestellt werden können bis zu zehn Medien unter Angabe konkreter Titel oder Überraschungspakete, sofern Genre, Lieblingsautor oder Medienvorlieben genannt werden. Neben Büchern können auch Gesellschaftsspiele, Tonie-Figuren, CDs, DVDs, Zeitschriften und mehr bestellt und nach Terminabsprache am Eingang der Bibliothek abgeholt werden. Voraussetzung ist ein gültiger Benutzerausweis. Bestellungen nimmt die Stadtbibliothek per E-Mail an stadtbibliothek@herne.de, auf www.herne.de/stadtbibliothek oder per Telefon unter 02323/16-28 01 oder 16-32 61 entgegen.

Digitale Angebote für Unterhaltung, Wissen und Lernen

Auf der Homepage der Stadtbibliothek gibt es zahlreiche digitale und kostenlose Angebote aus den Bereichen Unterhaltung, Wissen und Lernen für alle. Mit der OnleiheRuhr können Leserinnen und Leser Romane, Sachbücher oder Kinderbücher, aber auch Zeitungen und Magazine online lesen, Hörbücher hören und E-Learning-Tutorials ausprobieren.

Die Stadtbibliothek bietet auch einen Zugriff auf die Datenbank „Munzinger Archiv“. Sie liefert geprüftes und komprimiertes Wissen über Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Musik und Gesellschaft, zu allen Ländern der Welt und zu Ereignissen des Tagesgeschehens. Der PressReader ist ein Online-Zugang zu den digitalen Ausgaben von mehr als 7.000 Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften aus aller Welt.

Außerdem gibt es auf der Webseite der Stadtbibliothek das „Sprachwissen“ und „Basiswissen Schule“ aus dem Duden-Verlag. Beim „Sprachwissen“ kann online in 18 Nachschlagewerken gesucht werden und das „Basiswissen Schule“ bietet alle wichtigen Schulfächer und Themen für die Sekundarstufen I und II. Zudem bietet die Stadtbibliothek auf der Webseite Arbeitshilfen zum wissenschaftlichen Arbeiten.

Vorleseaktionen über die Webseite

Auch die Vorleseaktionen bringt die Stadtbibliothek über ihre Webseite zu den Leseratten nach Hause. Jeden Freitag erscheint ein neues Video.

Wer noch keinen Ausweis hat, kann einen kostenlosen Online-Benutzerausweis beantragen: per E-Mail an stadtbibliothek@herne.de oder in Herne-Mitte unter 02323/16-2801 oder in Wanne unter 02323/16-32 61 (mo, die, do, fr, 10-17 Uhr) mit Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer bzw. E-Mail, bei Minderjährigen zusätzlich mit Daten der Erziehungsberechtigten.

