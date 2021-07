Herner Spielezentrum verschenkt Spiele an Opfer der Flut

Herne. Das Spielezentrum in Herne hat angekündigt, Opfern der Flut auf Wunsch Spiele zu spenden. Ab September können Spiele vor Ort ausgesucht werden.

Um Flutopfern eine Freude zu machen, verschenkt das Spielezentrum der Stadt Herne gebrauchte Spiele. „Wir haben aus den Medien erfahren, dass viele Menschen alles verloren haben. In einem Text wurde auch beschrieben, wie aufgeweichte Spiele in den überfluteten Häusern lagen. So sind wir auf die Idee gekommen“, schildert Thomas Moder, der Leiter des Spielezentrums, in einer Mitteilung der Stadt.

Aus dem Fundus der gebrauchten Spiele und Spielespenden könnten sich Menschen, die in den überfluteten Gegenden wohnen, Spiele aussuchen. Ein paar hundert Kartons voll davon habe das Spielezentrum auf Lager. Momentan sei noch nicht alles im neuen Stadtteilzentrum H2Ö ausgepackt und eingeräumt, daher könnten Flutopfer erst ab September kommen.

„Die Menschen, deren Häuser überflutet wurden, haben jetzt zudem wahrscheinlich andere Sorgen, als sich Spiele auszusuchen. Aber denen, die alles neu anschaffen müssen, wollen wir gerne helfen“, so Moder. Wer im Spielezentrum einen Termin vereinbaren möchte, kann sich gerne ab September telefonisch unter 02323/164461 melden.

