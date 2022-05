Herner Spielewahnsinn: Das ist in diesem Jahr alles anders

Herne. Was gibt es Neues in der Welt der Spiele? Beim Spielewahnsinn stellen Verlage & Co. ihre Neuheiten vor. Was Besucher außerdem vor Ort erwartet.

Endlich wieder Spielewahnsinn! Dieser Gedanke wird wohl vielen Spielern durch den Kopf schießen. Nach zwei Jahren Pause verwandelt sich das Kulturzentrum zum Wochenende (13. bis 15. Mai) wieder in eine große Spielfläche, auf der über 30 Verlage, Autoren, Vereine und Institutionen ihre Spiele präsentieren, darunter Neuheiten und Prototypen.

„Wir haben ein bisschen umstrukturiert“, erklärt Thomas Moder, Chef des Spielezentrums. Die gesamte untere Fläche ist nun reine Spielfläche – auch die deutsche Memory-Meisterschaft findet dort statt. Zusätzlich gibt es eine kleine Ess-Ecke. „So ist es oben deutlich entzerrter, und die Leute können unten in Ruhe und ohne Maske essen.“ Denn auf dem Spielewahnsinn herrscht Maskenpflicht. Dies ist eine Vorgabe der Stadt. Die Verlage begrüßen das: „Viele wären gar nicht gekommen, ohne Maskenpflicht.“ Es reichen OP-Masken, an der Kasse werden außerdem Masken ausliegen, falls jemand seine vergessen hat.

Spielewahnsinn 2022: Zwei Turniere finden statt

Die beiden Turniere – das Finale der Deutschen „Carcassonne“-Meisterschaft und das Finale der „7 Wonders“-Meisterschaft - finden am Samstag und Sonntag im Veranstaltungssaal des LWL-Museum für Archäologie (Europaplatz 1) statt. Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht. Die Tickets für den Spielewahnsinn gelten ebenfalls fürs LWL. „Wir verteilen im Vorfeld Gutscheine für Personen unter 18 Jahren und verteilen auch Freikarten an Institutionen“, sagt Thomas Moder. „Zudem möchten wir gerne allen Geflüchteten einen kostenlosen Eintritt zum Spielewahnsinn ermöglichen.“ Dafür reicht die Vorlage eines einfachen Nachweises an der Kasse aus.

Während ein Teil des Spielezentrum-Teams freie Plätze für die Plakate sucht, tüftelt ein anderer Teil am Aufbau der neuen Messewände. Und noch eine Neuheit wird es geben: „Wir testen zum ersten Mal unsere Lego-Theke“, verrät Thomas Moder. „Alle freuen sich, dass es endlich wieder los geht, auch die Verlage.“ Der Spielewahnsinn findet am Freitag, 13. Mai, von 14 bis 19 Uhr, und Samstag, 14. Mai, von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 18 Uhr im Kulturzentrum (Willi-Pohlmann-Platz 1) statt. Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.spielezentrum.de.

