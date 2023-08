Herner Spektakulum steht vor der Tür - der Festival-Fahrplan

Herne. Für viele DER Knaller des Herner Konzertjahres: Ab dem 1. September steigt das 36. Rock-Spektakulum. Wer dabei ist, was in Zukunft ansteht.

Der Name ist mal wieder Programm: Fürs 36. Rock-Spektakulum am Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September, hat der Musikertreff Stennert noch einmal eine Schüppe draufgelegt.

Das Festival

Insgesamt 17 Gruppen haben diesmal den Zuschlag erhalten, davon 13 Stennert-Bands und vier externe Formationen. Die Klangfarbe reicht von Metal über Rock, Crossover, Wave bis hin zu Punk. Secret Discovery heißt der Top-Act auf der Open-Air-Bühne, der am Samstagabend als letzte Band das Festival beschließen wird. Secret Discovery? Genau: Die Dark-Rock-Kapelle aus Bochum, die vor allem in den 90er-Jahren einen klingenden Name in der Szene hatte. „Bei uns werden sie ihr einziges Konzert in diesem Jahr spielen“, so der Stennert-Vorstand.

Um 15 Uhr beginnt am Freitag das Umsonst-und-draußen-Festival. Am Samstag werden die Instrumente bereits ab 13.30 Uhr eingestöpselt (Zeitplan und Line-up: siehe unten). Dank der Unterstützung von Sponsoren wird es wie im Jubiläumsjahr 2022 – 40 Jahre Stennert – wieder eine LED-Wand geben. Außerdem werden zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen, natürlich mit Blick auf die Bühne!

Viele Hernerinnen und Herner brennen fürs jährliche Rock-Spektakulum: eine Impression vom Festival im September 2022. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Streng genommen steht Herne sogar ein dreitägiges Festival ins Haus, denn: Vor dem zweitägigen Open-Air-Spektakel findet bereits am Donnerstag, 31. August, eine „Warm-up Show“ mit zwei Bands statt: Ab 20 Uhr spielen Limited Edition und Motozombie indoor, also in der von der Stadt angemieteten Hauptquartier Auf dem Stennert 10. Der Eintritt ist auch dank einer beachtlichen Sponsorenzahl an allen Tagen frei.

Der Vorstand

Im Januar 2023 hat es einen harten Schnitt gegeben. Vorstandsmitglied Arnd Spiering rückte als Nachfolger von Kai Tiemann an die Spitze der Musikerinitiative. Indra Sydow (Kassiererin) und Melanie Schneider-Schmeiduch (Schriftführung) zogen erstmals in den Vorstand ein. Thorsten Glebsattel ist nach längerer Vorstandsabstinenz nun 2. Vorsitzender, Andreas Woisch übernahm die Geschäftsführung.

„Es macht Spaß. Alle laufen in eine Richtung“: So beschreibt der Vorstand die Zusammenarbeit. Man könne sich vorstellen, für längere Zeit in dieser Konstellation weiterzumachen, um weitere neue Ideen und Impulse in den Verein zu tragen. Die ersten Früchte seien bereits geerntet worden: Viele Neueintritte habe es zuletzt gegeben, so Schneider-Schmeiduch. 114 Mitglieder zählt der Verein derzeit, davon sind 65 Mitglieder aktive Musikerinnen und Musiker. Der monatliche Beitrag beträgt 3 Euro.

Sie bilden seit Januar 2023 den Vorstand: Vorsitzender Arnd Spiering (hinten links), Kassiererin Indra Sydow (hinten Rechts), Schriftführerin Melanie Schneider-Schmeiduch und Thorsten Glebsattel. Nicht auf dem Bild: Geschäftsführer Andreas Woisch. Foto: loc

Die Zukunftspläne

Nach dem Spektakulum ist vor dem Spektakulum: Bereits am Samstagabend will der Vorstand verkünden, „welche großartige Band“ 2024 Headliner sein wird. Warum so früh? „Weil wir sonst vor Begeisterung platzen würden ...“, heißt es im Programmheft zum Spektakulum 2023.

Das nächste Event steht bereits in knapp zwei Monaten an: Am 31. Oktober steigt der „Stennertsball - Halloween Edition“. Und nach dem Erfolg des jüngsten Musikerflohmarkts soll dieses Format im kommenden Jahr an zwei Tagen mit zusätzlichen Elementen stattfinden (20. und 21. April). Weitere Ideen sind in der Pipeline, zum Beispiel regelmäßige Sessions.

Der Zeitplan

Das Programm für Freitag:

– 15 Uhr: Coming Down

– 16.10 Uhr: No Fishing

– 17.20 Uhr: Metamorphosis

– 18.30 Uhr: Sploit

– 19.40 Uhr: Mekong Age

– 20.50 Uhr: Huka Seitwärts Durch

– 22 Uhr: Der Gorilla vonne Kirmes



Und so geht es am Samstag weiter:

– 13.30 Uhr: Alunite

– 14 Uhr: Powerstate

– 15.50 Uhr: A Parrot Dies

– 17 Uhr: Synchlora

– 18.10 Uhr: Late Nite Society

– 19.20 Uhr: Hel’s Rotten Meat

– 20.30 Uhr: Helldecker

– 21.40 Uhr: Secret Discovery

Mehr Infos über den Musikertreff und das Spektakulum auf www.stennert.de.

