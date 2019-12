Herner SPD: Die Europawahl-Schlappe wirkt noch nach

Die SPD geht nach einem fulminanten Veranstaltungsreigen in den Stadtteilen und dem unterm Strich harmonischen Nominierungsmarathon im Volkshaus mit ganz breiter Brust in den Kommunalwahlkampf. Die Partei setzt als politisch dominierende Kraft in Herne 2020 wieder auf einen unangefochtenen Sieg.

Das wäre das Fazit gewesen - wenn, ja wenn das Europawahlergebnis die Partei nicht bis ins Mark getroffen hätte. Die optimistischen Töne im Volkshaus können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die SPD nach nur 26,8 Prozent bei der Europawahl in Herne verunsichert ist. Klar, es geht 2020 um eine Kommunalwahl. Und von einer erneuten OB-Kandidatur von Frank Dudda würde auch die Partei profitieren. Doch Vogt, Bollmann & Co. wissen nur zu gut, dass sie es nicht komplett selbst in der Hand haben. Wenn sich der rasante Niedergang im Bund fortsetzen sollte, dann wird sich das auch aufs Herner Ergebnis auswirken.

Ein Wort zur Abstimmung um die Direktkandidatur in Elpeshof. Natürlich ist es diskutabel, wenn ein 79-Jähriger sich für weitere fünf Jahre im Rat bewirbt. Es erstaunt aber doch ein wenig, wenn die Attribute „weiblich“ und „jünger“ vielen Genossen offenbar ausreichen, um einen in seinem Wahlkreis sehr engagierten „Kümmerer“ in den politischen Ruhestand zu schicken.