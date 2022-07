Herner SPD fordert Erhalt des Arbeitslosenzentrums

Gehen die Rollladen im Herner Arbeitslosenzentrum an der Hermann-Löns-Straße bald komplett runter? Die SPD-Ratsfraktion will die Schließung zum Jahresende verhindern.

Herne. Kann das Aus des Herner Arbeitslosenzentrums noch verhindert werden? Was die SPD-Fraktion unternehmen will, um die Schließung abzuwenden.

Die Herner SPD-Ratsfraktion macht sich für die Fortführung des Arbeitslosenzentrums an der Hermann-Löns-Straße stark.

Mit großer Bestürzung habe man zur Kenntnis genommen, dass sich die Türen des Arbeitslosenzentrums am 31. Dezember dieses Jahres schließen würden. „Das ist aus unserer Sicht ein einschneidender Schritt. Für viele Menschen in Not bedeutet dies, keine Ansprechperson mehr in Alt-Herne zu haben“, so Patrick Steinbach (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses.

SPD will mit Caritas über die Zukunft der Einrichtung sprechen

Das Angebot des Arbeitslosenzentrums sei nicht nur auf Beratung ausgelegt. Eine Hauptaufgabe bestünde auch darin, die Menschen in ihren unterschiedlichen Situationen aufzufangen. Gemeinsam mit dem Caritas-Verband wolle man über Möglichkeiten des Erhalt des Zentrums sprechen. Steinbach: „Wir wollen ergründen, ob der Verband die Aufgaben übernehmen könnte.“

SPD-Ratsherr Patrick Steinbach ist Vorsitzender des Herner Sozialausschusses. Foto: SPD

Gleichzeitig fordert die SPD-Fraktion die schwarz-grüne Landesregierung auf, eine derartige Beratung wie das Arbeitslosenzentrum „vollumfänglich zu fördern“. Die Landesregierung dürfe sich nicht verstecken und müsse den Menschen und den Kommunen helfen, so Steinbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel