Herner SPD erinnert an den Beginn der NS-Diktatur

Herne. Die SPD Herne lädt zu einer Veranstaltung im Literaturhaus ein. Das Thema: 90 Jahre Ermächtigungsgesetz und Beginn der NS-Diktatur.

Die SPD Herne veranstaltet am Donnerstag, 23. März, um 18 Uhr im Literaturhaus, Bebelstraße 18, eine Veranstaltung zu 90 Jahren Ermächtigungsgesetz und dem damit verbundenen Beginn der NS-Diktatur in Deutschland.

Im Mittelpunkt stehe eine Lesung des Stadthistorikers Ralf Piorr aus seinem Buch „1933. Der Weg in die Diktatur in Herne und Wanne-Eickel“ sowie damit verbundene musikalische Darbietungen von Christian Donovan, teilt die SPD in einer Mitteilung mit. Es folge eine Podiumsdiskussion, an der neben Ralf Piorr unter anderem die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering und Maria Daldrup, Leiterin des Archivs der Arbeiterjugendbewegung und Maja Iwer, Landesvorsitzende der Falken, teilnehmen werden.

„Mit dem Ermächtigungsgesetz konsolidierten die Nationalsozialisten ihre Herrschaft und etablierten ihre Diktatur. Ralf Piorr verschafft uns einen Einblick in die Stimmungslage und Verhältnisse vor Ort. Was geschah in Herne und Wanne-Eickel in den Tagen um den 23. März 1933?“, so Flemming Menges, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Sodingen und Organisator der Veranstaltung.

Neben Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften, der AWO und der Falken – alle Organisationen wurden in der NS-Diktatur, wie auch die SPD verboten – ist auch die interessierte Öffentlichkeit zu der Veranstaltung eingeladen.

Um eine Anmeldung bis zum 20. März unter https://herne.spd-infoportal.de//Veranstaltung_Ermaechtigungsgesetz oder per Anruf an 02323-949134 wird aus organisatorischen Gründen gebeten.

