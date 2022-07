Was wird aus dem Hallenbad Eickel? SPD will Bürger anhören

Herne. Das Ringen um das Hallenbad Eickel geht weiter. SPD-Ortsvereine wollen mit Bürgerinnen und Bürgern über ein neues Lehrschwimmbecken diskutieren.

Das Ringen um das Hallenbad Eickel geht weiter. Während die Bürgerinitiative für den Erhalt ein weiteres Bürgerbegehren anstrebt, hat die Stadt Herne in der vergangenen Woche ihre Position untermauert und erläutert, warum ein Erhalt aus ihrer Sicht finanziell nicht machbar ist. Nun wollen die SPD-Ortsvereine bei mehreren Gelegenheiten die Möglichkeiten eines neuen Lehrschwimmbeckens mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren.

„Die Frage, was mit dem alten Hallenbad oder auf dessen Gelände zukünftig geschehen soll, bewegt Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Vielen wird es darum gehen, wie wir die Möglichkeiten des Schwimmenlernens in unserer Stadt verbessern können. Das liegt uns am meisten am Herzen. Das liegt auch uns als SPD sehr am Herzen. Deswegen haben wir einen - wie wir finden - sehr gelungenen Vorschlag, den wir mit den Bürgerinnen und Bürgern besprechen wollen“, so Hendrik Bollmann, Sprecher der Ortsvereine des Stadtbezirks Eickel.

Der aktuelle Vorschlag mit einer gemischten Gebäudenutzung wäre seiner Meinung nach eine Optimal-Lösung. Lehrschwimmbecken mit Hub-Boden, dazu Wohn- und Geschäftsräume. Davon würde sowohl die Stadt als auch der Investor profitieren. Zudem wäre das Schwimmenlernen gesichert. Durch die variable Beckentiefe könnten Schwimmabzeichen gemacht werden. Und da die Stadt die Lehrschwimmbecken nur anmiete und nicht selber bauen müsse, sei es auch finanziell möglich.

Sechs Infostände in Eickel und Wanne

Um die Vorzüge dieses Modells mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern diskutieren können, werden folgende Möglichkeiten geboten:

■ Samstag, 16. Juli, 10 bis 12 Uhr, Infostand der Wanner Ortsvereine vor der Christuskirche auf der Hauptstraße;

■ Samstag, 16. Juli, 10 bis 12 Uhr, Infostand der SPD Holsterhausen auf der Bielefelder Straße, zwischen Penny und Dorstener Straße;

■ Mittwoch, 20. Juli, 17 bis 19 Uhr, Infostand der SPD Röhlinghausen vor Edeka Driller, Edmund-Weber-Straße 190-194;

■ Freitag, 22. Juli, 10 bis 12 Uhr; Infostand der SPD Eickel gegenüber des Eickeler Markts;

■ Samstag, 23. Juli, 10 bis 12 Uhr, Infostand der SPD Wanne-Süd vor Rewe Mokanski, Hauptstraße 99;

■ Sonntag, 31. Juli, 13 bis 18 Uhr, Stadtteilfest der SPD Wanne am Wanner Markt.

