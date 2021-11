Herner Silvesterlauf soll dieses Jahr wieder stattfinden

Herne. Der traditionelle Herner Silvesterlauf soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Der Veranstalter kündigt aber eine paar Änderungen an.

Der 43. Herner Silvesterlauf soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren, teilt der Veranstalter LC Westfalia Herne mit. Der Traditionslauf solle „fast in gewohntem Umfang“ stattfinden. Es werde einige jedoch coronabedingte Einschränkungen geben. „Wir können leider die Sporthalle nicht in dem gewohntem Umfang nutzen, sondern werden alles mehr nach draußen vor die Halle verlagern“, so der Veranstaltungsleiter Klaus Alhorn.

Außerdem werde das 3G-Prinzip für alle Teilnehmer und Besucher gelten. Ansonsten sollen die Läufe wie gewohnt am Silvestertag durch den Gysenberg führen. Durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft insbesondere Herner Sparkasse, HGW und Stadtwerke Herne würden auch wieder die Geld-Preise für die schnellsten Läuferinnen und Läufer ausgeschrieben.

Die Veranstaltung soll laut Ankündigung mit den Bambini-Läufen um 10.30 Uhr beginnen und ihren Höhepunkt mit dem Start des Zehn-Kilometer-Sparkassen-Hauptlaufes um 12.30 Uhr finden.

Weitere Informationen unter www.HernerSilvesterlauf.de. Die Anmeldung zu den Läufen ist dort ebenfalls ab sofort online möglich.

