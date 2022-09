Herner schwer verletzt: Lkw prallt beim Abbiegen gegen Auto

Herne/Recklinghausen. Ein Herner (25) ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Lkw prallte beim Abbiegen gegen sein Fahrzeug. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Ein 25-jähriger Herner ist am Donnerstag, 22. September, bei einem Unfall in Recklinghausen schwer verletzt worden.

Ein Lkw-Fahrer (47) fuhr in Recklinghausen am Morgen gegen 7 Uhr auf dem Deininghauser Weg und bog dann nach rechts ab, teilte die Polizei mit. Dabei prallte er gegen das von links kommende Auto des Herners. Dabei verletzte sich der Herner schwer. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro.

