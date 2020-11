Herner Schulen warnen Eltern vor Aktion von Coronaleugnern

Bei Herner Eltern herrschte in den vergangenen Tagen Unruhe. Der Grund: Die Initiative „Querdenken 711“, die die Coronamaßnahmen ablehnt, soll für Montag, 9. November, eine bundesweite Aktion vor Schulen angekündigt haben.

Das NRW-Bildungsministerium hatte die Schulen am Mittwoch vor Aktionen gewarnt. Es gebe Hinweise, dass die Initiative „Querdenken 711“ deutschlandweit an 1000 Schulen „Aktionen gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung durchführen will“. Demnach sollten laut der Behörde „Querdenken“-nahe Eltern planen, Kinder und deren Eltern auf dem Schulweg anzusprechen und ihnen unwirksame Masken mit dem „Querdenken“-Logo in die Hand zu drücken oder eine CO 2 -Messung unter den Masken der Kinder anzubieten.

Schulpflegschaft: Beeinflussungen nicht hinnehmen

„Querdenken 711“ teilte am Donnerstagnachmittag mit, die angebliche Aktion sei nur ein Test gewesen - um die interne Kommunikation auf Lecks zu überprüfen. Das Ministerium blieb jedoch bei der Warnung.

Auch Schulleitungen und Schulpflegschaften in Herne haben Eltern von Schulkindern informiert. So schreibt Rahman Isci, Schulpflegschaftsvorsitzender am Gymnasium Eickel: „Wie überall in unserer Gesellschaft gibt es Gruppen, die sich der Realität der aktuellen Pandemie-Situation nicht bewusst sind. Dies ist im gewissen Maße zu akzeptieren bzw. respektieren. Wenn jedoch Gruppierungen auf Demos, Veranstaltungen oder persönlichen Kontakten ihre Ansichten übermitteln bzw. in diesem Falle SchülerInnen beeinflussen möchten, so dürfen wir das nicht einfach hinnehmen. Daher sollten wir als Eltern, auch im Hinblick auf die Wahrung der Gesundheit unserer Mitmenschen, in diesem Falle der LehrerInnen und MitschülerInnen, unsere Kinder vor solchen Veranstaltungen ,warnen’ und unserer Fürsorgepflicht nachkommen. Bitte informieren Sie Ihre Kinder und klären Sie sie auf.“

Auch wenn „Querdenken“ dementiert, dass es eine Aktion geben wird: Auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion teilen sowohl die Stadt Herne als auch die Polizei mit, dass man die Situation am Montagmorgen beobachten werde und im bei Bedarf kurzfristig reagieren könne.