Der „Tag der offenen Tür“ an den weiterführenden Schulen muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Veranstaltung ist üblicherweise eine wichtige Orientierungshilfe für die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern. Damit diese sich trotzdem informieren können, haben sich die verschiedenen Schulformen jeweils auf ein Vorgehen geeinigt.

Gymnasien

„Alle Gymnasien werden auf die Präsenztage verzichten“, teilt Schulformsprecherin Nicole Nowak mit. Stattdessen wollen sich die insgesamt fünf Gymnasien ( Haranni , Otto-Hahn , Eickel , Wanne und Pestalozzi ) mit unterschiedlichen digitalen Formaten wie etwa einem keinen Film vorstellen, die jeweils auf der Homepage der Schulen zu finden sein werden. „Wir verstehen die Nöte der Eltern von Grundschulkinder“, sagt die Leiterin des Haranni-Gymnasiums. „Aber jetzt müssen wir alle Verantwortung übernehmen und können nicht unsere Interessen, und dass wir uns als Schule gerne vorstellen wollen, über die Gesundheit stellen.“ Die Entscheidung sei den Schulleiterinnen und Schulleitern der Gymnasium nicht leicht gefallen.

Realschulen

„Die Realschulen haben sich einstimmig dazu entschieden, dass wir den „Tag der offenen Tür“ nicht in Präsenz stattfinden lassen“, sagt Stefan Lindemann, Sprecher der Realschulen. Die insgesamt vier Herner Realschulen ( Realschule An der Burg , Sodingen , Strünkede und Crange ) möchten sich und ihre Profile ab Dezember auf ihren Internetseiten präsentieren. Auch virtuelle Rundgänge oder Unterrichtssequenzen sollen zu sehen sein. „Man wird einen sehr guten Eindruck von der Schule bekommen können“, meint Lindemann. Zudem sollen in einem „FAQ“ die bei den Tagen der offenen Tür am häufigsten gestellten Fragen beantwortet werden.

Die Realschulen haben 5000 Flyer mit allen wichtigen Informationen gedruckt, die sie an den Grundschulen verteilen können. Für noch offene Fragen bieten alle Schulen eine offene Telefonsprechstunde am Montag, 14. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr an.

„Es ist sehr schade, dass der Tag der offenen Tür mit seinem geselligen Charakter nicht stattfinden kann“, bedauert Lindemann. Bei seiner Schule, der Realschule an der Burg, sei dieser Tag traditionell am ersten Adventswochenende gewesen. „Das war immer eine besondere Stimmung und die werden wir durch Flyer und Telefonate nicht erzeugen können.“

Hauptschule

Die einzige verbliebende Hauptschule in Herne, die Hans-Tilkowski-Schule richtet in diesem Jahr ebenfalls keinen „Tag der offenen Tür“ aus. „Wir machen mit den Familien individuelle Termine aus und sie können sich die Schule dann angucken“, sagt Schulleiter Lothar Heistermann. Termine könnten über das Sekretariat vereinbart werden.

Gesamtschulen

Zu einer besonderen Lösung haben sich auch die drei Herner Gesamtschulen ( Mont-Cenis , Wanne-Eickel und Erich-Fried ) entschieden. „Wir bieten jeweils eine ganze Woche an, in der sich interessierte Eltern mit einem individuellen Termin die Schule anschauen können“, sagt Schulformsprecherin Sylke Reimann-Perez. Eine Anmeldung sei zwingend erforderlich und die Termine fänden statt, wenn keine Schüler vor Ort sind, so die Schulleiterin der Gesamtschule Mont-Cenis. Mitglieder es Schulleiterteams würden sich dann etwa eine halbe Stunde Zeit nehmen, um die Fragen der Familie zu beantworten und alles zu zeigen.

Wege nach der 4 Das Kommunale Bildungsbüro der Stadt veröffentlicht die Info-Broschüre „Wege nach der 4“. Die Broschüre informiert über alle Schulformen sowie die möglichen Abschlüsse und listet die Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien sowie die Hauptschule und die Hiberniaschule in Herne auf. Zusätzlich zeigt eine Stadtkarte die Standorte der verschiedenen Schulen. Zu jeder Schule gibt es Informationen über die Betreuung, Fremdsprachen, Schwerpunkte und weitere Angebote. Die neugestaltete Broschüre erscheint über die Schulen und in den Herner Beratungsstellen. Außerdem ist die Broschüre auf der Internetseite des Kommunalen Bildungsbüros unter www.herne.de/wege-nach-der-vier zu finden.

Zudem möchten sich die Schulen auch mit Filmen auf der Homepage über Schwerpunkte an der Schule vorstellen. „Der Tag der offenen Tür ist enorm wichtig, deshalb ist es sehr schade, dass er dieses Schuljahr nicht stattfinden kann“, so Sylke Reimann-Perez.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.