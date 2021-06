Herner Schuldnerberatung beteiligt sich an Aktionswoche

Die Herner Schuldnerberatung beteiligt an der bundesweiten Aktionswoche unter dem Motto „Der Mensch hinter den Schulden“.

Die Herner Schuldnerberatung beteiligt sich an einer Aktionswoche, die unter dem Motto „Der Mensch hinter den Schulden" stattfindet.

Die Herner Schuldnerberatung beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatungen, die vom 7. bis 11. Juni unter dem Motto „Der Mensch hinter den Schulden“ stattfindet.

Am Dienstag, 8. Juni, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Herner Beratungsstelle im Rahmen einer Telefonaktion (02323-99498-0) zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr für Fragen rund um das Thema Verschuldung zur Verfügung.

Überschuldung kommt in allen sozialen Schichten vor

Darauf soll in der Aktionswoche aufmerksam gemacht werden: Kurzarbeit, Einkommensverluste, Entlassungen: Seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 nähmen die negativen Schlagzeilen zu, heißt es in der Ankündigung. Finanzielle Notlagen, Ver- und Überschuldungen würden zum gesamtgesellschaftlichen Phänomen. Mit der Aktionswoche solle der Mensch hinter den Schulden wird in der aktuellen Situation für eine breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden.

„Schätzungsweise zwei Millionen Freiberufler und Solo-Selbstständige stehen am Rande einer Überschuldung“, heißt es im aktuellen Schuldner-Atlas Deutschland 2020 von Creditreform. Das bedeute: Sie werden ihre Schulden aus eigener Kraft nicht mehr zurückzahlen können. Aber auch private Haushalte seien von finanziellen Einbußen massiv betroffen.

Dabei dehne sich das Überschuldungsproblem auf weite Bevölkerungsschichten aus: Verschuldungsprozesse, die in Überschuldung münden, kommen in allen sozialen Schichten vor.

Die Schuldnerberatung Herne ist auch während der Corona Pandemie geöffnet. Die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. Eine Terminvereinbarung unter 02323-994980 ist immer erforderlich.

