Herner Rock-Spektakulum: Bands für das Festival stehen fest

Herne. Der Musikertreff Stennert meldet Vollzug fürs Herner Rock-Spektakulum. Wann das Festival stattfindet, welche Bands am Start sind, was neu ist.

Läuft beim Musikertreff: 18 Bands werden beim diesjährigen Rock-Spektakulum Auf dem Stennert am ersten September-Wochenende auftreten. Headliner ist die bekannte Bochumer Dark-Rock-Formation Secret Discovery. Und: Das Festival wird diesmal an drei Tagen stattfinden.

Mit einer „Warm-up-Show“ läutet der Musikertreff Stennert am Donnerstag, 31. August, ab 19 Uhr die 36. Auflage des Rock-Spektakulum ein. Fürs Vorglühen wurden Limited Edition (sie feiern Live-Premiere), Motozombie und Alunite verpflichtet. Die drei Bands treten bei freiem Eintritt in den Räumlichkeiten des Musikertreffs auf.

+++ Das Rock-Spektakulum 2022:Der Soundtrack zum Geburtstag +++

Auf die große Open-air-Bühne geht es dann am Freitag und Samstag, 1. und 2. September. Den ersten Teil des Umsonst-und-Draußen-Formats bestreiten am Freitag ab 15 Uhr: Der Gorilla vonne Kirmes, Huka Seitwärts Durch, Mekong Age, Sploit, Metamorphosis, No Fishing und Coming Down. Am Samstag entern vor Secret Discovery ab 14 Uhr die Bühne: Helldecker, Hel’s Rotten Meat, Late Nite Society, Synchlora, A Parrotdies, Kynski und Powerstate.

Wie im Vorjahr mit seiner Band Helldecker beim Rock Spektakulum dabei: Frontmann Andy. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Punk, Rock, Metal, freier Eintritt, stabile Bierpreise, Begleitprogramm, Überraschungen: Das Paket könne sich sehen lassen, sagt (nicht nur) Stennert-Vorstandsmitglied Melanie Schmeiduch. loc

Die WAZ kommt ausführlich auf das Programm des Rock-Spektakulum (Auf dem Stennert 10) zurück.

